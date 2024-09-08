В привокзальном ларьке с беляшами: девушка Кулебы показала романтику с политиком

Экс-министр пригласил Павелецкую на необычное свидание.

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Светлана Павелецкая показала свидание с Дмитрием Кулебой на вокзале / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba, instagram.com/paveletskaya_svitlana

Украинская издательница Светлана Павелецкая и экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба время от времени обмениваются в социальных сетях нежными посланиями. Пара, роман которой подтвердился весной 2023 года, аккуратно знакомит поклонников со своими отношениями.

Впрочем, Павелецкая недавно показала, что ее избранник имеет весьма любопытное понимание романтики. Так в своем блоге в Instagram она поделилась моментами романтического свидания с Кулебой.

Он привез возлюбленную и ее сына в особенное для него место, связанное с детскими воспоминаниями - автовокзал в Пирятине. Там он приобрел беляши и пряники, и объяснил свой необычный выбор.

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Павелецкая засняла, как Кулеба в простой одежде с беляшом в руках и абсолютно счастливым лицом рассказывает, почему они остановились именно там - у привокзального ларька. "Это и есть тот самый легендарный пирятинский беляш, который в детстве я всегда ел на автостанции, потому что автобус Ромны-Киев всегда здесь останавливался", - рассказал деятель, и с большим удовольствием откусил кусочек .

Светлана Павелецкая показала свидание с Дмитрием Кулебой на вокзале / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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