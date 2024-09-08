УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

В привокзальном ларьке с беляшами: девушка Кулебы показала романтику с политиком

Анна Подгорная
8 сентября 2024, 19:43
282
Экс-министр пригласил Павелецкую на необычное свидание.
Дмитрий Кулеба, Светлана Павелецкая
Светлана Павелецкая показала свидание с Дмитрием Кулебой на вокзале / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba, instagram.com/paveletskaya_svitlana

Украинская издательница Светлана Павелецкая и экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба время от времени обмениваются в социальных сетях нежными посланиями. Пара, роман которой подтвердился весной 2023 года, аккуратно знакомит поклонников со своими отношениями.

Впрочем, Павелецкая недавно показала, что ее избранник имеет весьма любопытное понимание романтики. Так в своем блоге в Instagram она поделилась моментами романтического свидания с Кулебой.

Он привез возлюбленную и ее сына в особенное для него место, связанное с детскими воспоминаниями - автовокзал в Пирятине. Там он приобрел беляши и пряники, и объяснил свой необычный выбор.

видео дня

Павелецкая засняла, как Кулеба в простой одежде с беляшом в руках и абсолютно счастливым лицом рассказывает, почему они остановились именно там - у привокзального ларька. "Это и есть тот самый легендарный пирятинский беляш, который в детстве я всегда ел на автостанции, потому что автобус Ромны-Киев всегда здесь останавливался", - рассказал деятель, и с большим удовольствием откусил кусочек .

Светлана Павелецкая, Дмитрий Кулеба
Светлана Павелецкая показала свидание с Дмитрием Кулебой на вокзале / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Настя Каменских показала "свидание" с Катей Осадчей - звездные кумушки встретились, чтобы вместе культурно провести досуг в украинской столице.

Также украинская актриса Ольга Сумская высказала свою боль, связанную со смертью отца. Народная артистка Украины поделилась трогательными воспоминаниями и кадрами из семейного архива.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Дмитрий Кулеба новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Узнают Байден, Трамп и Харрис: Зеленский анонсировал план победы для Украины

Узнают Байден, Трамп и Харрис: Зеленский анонсировал план победы для Украины

21:21 Украина
Дожди и грозы накрывают Украину: в регионы идет сильное похолодание

Дожди и грозы накрывают Украину: в регионы идет сильное похолодание

20:36 Синоптик
В МИД сделали громкое заявление после падения дронов РФ в странах НАТО

В МИД сделали громкое заявление после падения дронов РФ в странах НАТО

20:23 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Можно ли бросать туалетную бумагу в унитаз: сантехник удивил ответом 59948

Можно ли бросать туалетную бумагу в унитаз: сантехник удивил ответом

Гороскоп на завтра 9 сентября: Близнецам - стрессовая ситуация, Ракам - большой успех 11505

Гороскоп на завтра 9 сентября: Близнецам - стрессовая ситуация, Ракам - большой успех

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти слово 11305

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти слово

Найти свинью в цирке за 5 секунд сможет только самый сообразительный: сложная загадка 10564

Найти свинью в цирке за 5 секунд сможет только самый сообразительный: сложная загадка

Последние новости

21:21

Узнают Байден, Трамп и Харрис: Зеленский анонсировал план победы для Украины

21:12

Даст фору "Оливье": рецепт абсолютно нового салата "Фаворит"Видео

20:49

Популярную украинскую певицу и блогершу ограбили на греческом курорте

20:36

Дожди и грозы накрывают Украину: в регионы идет сильное похолодание

20:23

В МИД сделали громкое заявление после падения дронов РФ в странах НАТО

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
19:43

В привокзальном ларьке с беляшами: девушка Кулебы показала романтику с политиком

19:36

Собирают консилиум врачей: что случилось с Кейт Миддлтон на фоне онкологии

19:28

Главный КВНщик Масляков умер: у путиниста была неизлечимая болезнь

19:11

Крымский мост разваливается после украинских ударов: партизаны показали фото

Реклама
19:10

Когда планируют закончить войну?мнение

18:52

Горят дома, есть погибшие и раненые: РФ ударила по частному сектору на Харьковщине

18:43

"Обеспечивайте меня": невестка предательницы Королевой обдерет ее до нитки

18:09

Тегеран закатил истерику в ответ на обвинения в передаче баллистики Москве

18:01

Шольц снова начал говорить про "мир": просит пригласить на саммит Россию

17:53

Поблажек не будет: российским пленным ужесточили правила содержания

17:15

"Громко" в Киеве: в КГГА опровергли свою же версию о взрыве газа

17:10

Большой праздник 9 сентября: что категорически нельзя делать в этот день

17:10

Под ударом вражеские ресурсы: ГУР провело мощную кибератаку против РФВидео

16:48

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 сентября: Козерогу - отдых, Девам - прибыль

16:29

Екатерина Кухар намекнула на новый роман и засветила вероятного возлюбленногоВидео

Реклама
16:23

Ответ на КАБы РФ: Украина создала высокоточную планирующую авиабомбу – ForbesВидео

16:07

Выставил вон: молчун Валерий Леонтьев жестоко выгнал родного отца

16:04

"Цель россиян очевидна": почему РФ запускает "Шахеды" по Беларуси - Коваленко

15:33

Есть только одно условие: секретарь СНБО оценил вероятность переговоров с Россией

15:25

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября

15:14

Забрали в больницу: дочь путинистки Успенской попала в жуткую беду - что произошло

15:14

Разрешение бить по РФ: Ермак жестко ответил на поставки баллистики в Россию

15:07

Русские окружают ВСУ на Востоке? Что происходит на самом горячем участке фронта

14:42

В Украине "резко" вырастет цена на популярный продукт: какая причина

14:42

Можно ли бросать туалетную бумагу в унитаз: сантехник удивил ответомВидео

14:36

Умер автор "My Heart Will Go On" из кинофильма "Титаник"

13:50

Медлить не стоит: аналитик сказал, без чего Украина не сможет победить

13:47

Китайский гороскоп на завтра 9 сентября: Собакам - тревога, Свиньям - долги

13:40

Иран подтвердил передачу России "баллистики" для обстрела Украины: заявление

13:20

Куда смотрит жена: престарелый ловелас Петросян нашел себе новую Степаненко

13:08

"Там ситуация самая острая": ВСУ могут попасть в котел в Донецкой области - генерал

13:01

Прогремело без воздушной тревоги: названа причина взрыва в КиевеФото

12:57

Большинство не догадывается: что означает символ "℮" на упаковке с продуктами

12:26

С отсрочкой тоже могут призвать: в ТЦК дали разъяснения

12:25

Дрон РФ вторгся в Румынию: Минобороны подтвердило залет "Шахеда", поднимали авиацию

Реклама
11:52

Наступление РФ на Покровск уже неделю застопорено, Москва впервые назвала потери

11:48

Оккупанты готовят еще один "котел" для ВСУ: эксперт сказал, в чем опасность

11:44

Задача не для слабонервных: только настоящий гений найдет 5 замков за 15 секунд

11:38

Леся Никитюк показала сразу двух бойфрендов на личных фото

11:25

Финансовый гороскоп на неделю 9 по 15 сентября: Овну - прибыль, Раку - выгода

11:05

РФ использовала более 800 КАБов и почти 300 "Шахедов" за неделю - ЗеленскийВидео

10:52

В Киеве прогремел мощный взрыв: под завалами могут быть люди, есть погибшиеФото

10:18

ВСУ контратаковали под Торецком и продвинулись вперед: детали операции - ISW

10:17

Без света по 16 часов: названы города, в которых зимой будет тяжелая ситуация

10:00

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября: Девам - проблемы, Львам потребуется терпение

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять