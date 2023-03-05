В Москве есть особняк и трехкомнатная квартира: Лобода прокомментировала недвижимость в РФ

Светлана Лобода отметила, что дорогостоящее имущество - это большая удача, и поделилась, куда потратит деньги от продажи.

Светлана Лобода опровергла слухи о недвижимости в рф / t.me/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода хоть долгое время и строила карьеру в стране-агрессоре, после начала полномасштабной войны в Украине решила оборвать все связи с рф.

Сейчас она помогает восстанавливать родной Ирпень, записывает песни на украинском языке и всячески поддерживает свой народ и его защитников. Впрочем артистку часто критикуют за прошлое в стране на болотах, но Лобода продолжает действовать по велению сердца. А сердце велит быть со своей страной в это тяжелое время.

В россии Лободу возненавидели за то, что она посмела показать им всем кукиш, открыто раскритиковать войну и вернуться на родину. В российских СМИ время от времени о ней выходят нелепые статьи с целью очернить имя певицы.

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Одним из последних "перлов" стала новость о том, что у Лободы в подмосковье имеется элитная недвижимость, которую она якобы решила продать лишь сейчас. Скрин с вопиющим фэйком и своим комментарием относительно этой клеветы, певица разместила на своем канале в Telegram.

Светлана подчеркнула, что знать не знала о какой-либо недвижимости в стране-агрессоре, но если ей это подтвердят документально, она с превеликим удовольствием продаст и квартиру, и особняк, а деньги задонатит на ВСУ.

"Какие милые новости: оказывается, у меня в москве есть особняк и трехкомнатная квартира. Жаль, я об этом только узнала. Жду подтверждающие документы, чтобы побыстрее продать и отправить деньги ВСУ", - пишет Лобода.

Светлана Лобода опровергла слухи о недвижимости в рф / t.me/lobodaofficial

Ранее Светлана Лобода рассказала, сколько миллионов потратила в 2022 году на адресную помощь и в разные благотворительные организации. По словам артистки, она помогала переселенцам, военным, медикам, волонтерам, а также на то, чтобы отстроить свой родной город Ирпень.

Также она поделилась редкими трогательными кадрами с младшей дочерью Тильдой - четырехлетняя девочка является настоящей интригующей загадкой для СМИ и поклонников артистки.

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