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В майке, с брутальной щетиной: впервые за долгое время в сети появился внук-беглец Ротару

Алена Кюпели
12 октября 2023, 22:50 обновлено 12 октября, 23:31
Внук Софии Ротару поделился новым фото у себя в сториз.
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Внук Ротару в брутальном образе, Коллаж Главред, Фото Instagram/shmn

Внук Софии Ротару Анатолий, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сбежал и даже прозвал себя кочевником, поделился новым образом.

На своей странице в Instagram, он показал себя в образе брутального мачо. На нем была одета белая майка, черные штаны свободного кроя. Он также оставил щетину, которая придала его виду аккуратной небрежности.

Черно-белое фото было без никаких пояснений, поэтому что хотел сказать внук знаменитой певицы осталось за кадром.

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Внук Софии Ротару строит карьеру вдали от Украины, Скриншот Instagram

К слову, за границей Анатолий Евдокименко не сидит без дела, а старается построить музыкальную карьеру.

Напомним, ранее София Ротару, которая молчит о военном нападении России на Украину, но при этом реагирует на подлые удары россиян, опубликовала фото украинского флага. Тем самым Ротару каждый раз обозначает, что она поддерживает украинский народ.

Напомним, ранее латышская певица Лайма Вайкуле, которая недавно провела в Юрмале свой фестиваль, на который, кстати, пригласила украинских звезд, рассказала о своих отношениях с певицей Софией Ротару.

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София Ротару новости шоу бизнеса
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