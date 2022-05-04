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В Мариуполь не спешит: кремлевского пропагандиста засекли полуголым в Дубае

4 мая 2022, 23:20

Пропагандист выбрал лучшее время для отдыха.

Киселев
Киселев грозился приехать в Мариуполь, но доехал пока только до Дубая / УНИАН

Российского пропагандиста Киселева, которого можно считать таким же виновником военного вторжения россии в Украину, как и путина и его армию, застали за отдыхом.

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И не на Байкале, а в Дубае. Об этом сообщает Телеграмм-канал "Сталингулаг".

Киселев прекрасно выглядит, попивая коктейль в розовых шортах, пока в Украине гибнут женщины и дети, а российские солдаты насилуют, убивают и мародерствуют.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований объявило Владимира Соловьева в государственный розыск, а уже позже подозрение объявили еще двум российским пропагандистам. На этот же раз Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой.

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