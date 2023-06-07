"В лицо плюнули": 73-летняя Бабкина жестко набросилась на Пугачеву

Надежда Бабкина считает, что на позицию Примадонны, которая касается путинской России, "повлиял Галкин".

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Надежда Бабкина набросилась на Пугачеву и Галкина / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru, скриншот из видео

Российская певица, которая подалась в депутаты Московской Госдумы, 73-летняя Надежда Бабкина решила высказаться о Максиме Галкине и Алле Пугачевой, осуждающих путинскую политику. Она назвала действия Пугачевой "ударом под дых". Об этом она заявила в одном из интервью.

Бабкина говорит, что не может понять, почему Пугачева и Галкин совсем уехали из России. Артистка, всячески поддерживающая Путина, так же обиделась на то, что Примадонна даже не захотела разговаривать с Бабкиной на похоронах у известного модельера Валентина Юдашкина.

73-летняя певица считает, что Пугачевой и Галкину нужно было "искать причину в себе" и обсуждать проблемы "в кабинетах".

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"Причину надо искать, а не винить всех вокруг. Особенно людей, которые в государстве являются главными, отвечающими за огромную страну. Я бы сходила в один кабинет, третий, пятый. Сказала о своих недовольствах, внутренних противоречиях. Для меня это неожиданность. Удар под дых", - сказала Бабкина.

Путинистка считает, что Алла Пугачева "предала" своих фанатов тем, что уехала из страны.

"Народ не сможет простить этого, потому что им в лицо плюнули. Мы тебя обожали душой и сердцем, а ты нас оставила лицом к лицу с проблемами вместо того, чтобы поддержать", – сказала Бабкина.

Ей также кажется, что на позицию Примадонны якобы "повлиял" Максим Галкин, ведь Пугачева "хотела сохранить семью".

Ранее сообщалось, что все представители семейства легендарной советской певицы Аллы Пугачевой уже покинули пределы страны-агрессора РФ. Последним уехал ее младший внук Дени Байсаров – сын дочери певицы Кристины Орбакайте.

Напомним, ранее сообщалось, что Пугачева лишилась последнего бизнеса в РФ. Этот бизнес был связан с изготовлением обуви. С сайта производителя вдруг исчезла почти вся обувь, которая выпускалась от имени Пугачевой и которая всё еще была в продаже в течение последнего года ‒ после того, как певица покинула РФ и началась пропагандистская кампания по очернению ее имени.

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