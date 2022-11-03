"В Крым к морю не хочешь - забыла, где дом?": в Сети жестко разругали Лорак за фото в Испании

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/ и УНИАН

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая с 24 февраля ни одного раза не осудила путинскую Россию за вероломное полномасштабное военное вторжение в Украину, в четверг, 3 ноября на своей странице в Instagram выложила фото с набережной испанского курортного города.

"Вода придает мне силы. Здесь я чувствую себя дома", – написала она.

Лорак подписчики жестко раскритиковали за такую фотографию.

"В Крым к морю не хочешь? Или в Одессу? Забыла, где дом?", "В Мариуполь можешь тоже на море приехать", "К сожалению дома у тебя нет, а, может, и не к сожалению", "Опа. Испания. А Крым не добавляет сил", - написали они.

Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что народных артистов Украины будут лишать званий за поддержку войны против Украины (Лорак, напомним, тоже имеет это звание).

"Все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", - заявил министр.

К слову, другая предательница Украины и звания народной артистки нашей страны Таисия Повалий не унимается, и продолжает колесить по стране-агрессору, исполняя украинские песни.

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