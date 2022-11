В Канаде девочка отдала Kalush Orchestra свои 500 долларов на нужды ВСУ / коллаж фото facebook.com/kalush.official/

Отечественный рэп-коллектив Kalush Orchestra (победители Евровидения-2022) в рамках своего канадского благотворительного тура получили от своей маленькой фанатки Златы 500 долларов США ‒ на нужды ВСУ. Такая информация была опубликована на официальной странице группы в соцсети Facebook.

"Девочка Злата передала 500$ в помощь Украине, которые заработала сама, когда пела на концертах. Ее мама написала, что Злата очень любит группу Kalush Orchestra и хочет передать эти средства для Украины. Это невероятно, когда такие маленькие детки совершают такие большие поступки! Спасибо!", – рассказали музыканты.

Девочка передала кумирам конверт с пятьюстами долларами. И на бумаге написала: "Гонорар Златы Барчук".

Любопытно, что такие деньги Злата заработала лично ‒ своими выступлениями на концертах.

Напомним, что легендарная финская поп-рок-группа The Rasmus совместно с украинской группой Kalush Orchestra презентовали совместный трек "In The Shadows of Ukraine" и свежий клип на этот трек. Видео на песню снимали в столице Польши, Варшаве.

Ранее сообщалось, что Олег "Калуш" Псюк, лидер группы Kalush Orchestra, показал редкое фото, на котором он любуется со своей девушкой - Александрой Белобров. Пара вместе всего год, но на их долю уже выпали непростые испытания, которые влюбленные успешно преодолевают.

Также пара Псюка и Белобров дала первое совместное интервью, в котором рассказала историю своих отношений, раскрыла планы на будущее, а также поделилась секретом их любви.

