В Канаде девочка отдала Kalush Orchestra свои 500 долларов на нужды ВСУ

Kalush Orchestra отправился в благотворительный тур по Канаде. Там музыкантам маленькая фанатка по имени Злата передала деньги на нужды ВСУ.
Отечественный рэп-коллектив Kalush Orchestra (победители Евровидения-2022) в рамках своего канадского благотворительного тура получили от своей маленькой фанатки Златы 500 долларов США ‒ на нужды ВСУ. Такая информация была опубликована на официальной странице группы в соцсети Facebook.
"Девочка Злата передала 500$ в помощь Украине, которые заработала сама, когда пела на концертах. Ее мама написала, что Злата очень любит группу Kalush Orchestra и хочет передать эти средства для Украины. Это невероятно, когда такие маленькие детки совершают такие большие поступки! Спасибо!", – рассказали музыканты.
Девочка передала кумирам конверт с пятьюстами долларами. И на бумаге написала: "Гонорар Златы Барчук".
Любопытно, что такие деньги Злата заработала лично ‒ своими выступлениями на концертах.
Напомним, что легендарная финская поп-рок-группа The Rasmus совместно с украинской группой Kalush Orchestra презентовали совместный трек "In The Shadows of Ukraine" и свежий клип на этот трек. Видео на песню снимали в столице Польши, Варшаве.
Ранее сообщалось, что Олег "Калуш" Псюк, лидер группы Kalush Orchestra, показал редкое фото, на котором он любуется со своей девушкой - Александрой Белобров. Пара вместе всего год, но на их долю уже выпали непростые испытания, которые влюбленные успешно преодолевают.
Также пара Псюка и Белобров дала первое совместное интервью, в котором рассказала историю своих отношений, раскрыла планы на будущее, а также поделилась секретом их любви.
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