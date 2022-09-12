В Израиле любители Путина попытались сорвать концерт Поляковой

Оля Полякова / https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Украинская певица Оля Полякова выступила в израильском Ашдоде, где рассказала о попытке сорвать ее концерт.

Соответствующим видео певица поделилась на своей странице в Instagram. "Несмотря на попытку сорвать мой концерт со стороны нескольких фанатов пуйла, на концерте в израильском Ашдоде, я почувствола невероятную поддержку Украины от зрителей, от всего зала. Это было одно из лучших моих выступлений", - сказала Полякова.

По ее словам, около 5000 человек пришли в праздник города, на котором кроме Поляковой выступили израильские артисты, итальянские и легендарная Сандра. "Я говорю об Украине на каждом своем выступлении, несмотря на его формат. Всегда вижу в зале искреннюю поддержку нашего народа в каждой стране", - добавляет она.

Видео дня

В тот момент, когда в зале несколько человек стали свистеть на слова Поляковой о войне, певица обратила внимание на это и спросила: "Это что? Кто-то не знает этой информации, я кому-то открываю глаза?".

Впрочем, большинство в зале все-таки поддержали украинскую исполнительницу и Украину, которая ведет кровавое противостоянии в войне с Россией.

Напомним, ранее Оля Полякова не постеснялась показать ни свое лицо, ни свое тело. Она охотно снялась "в естественной среде обитания". Тем более что одним из лучших ее фотографов она считает свою младшую дочь Алису.

Недавно на странице певицы в Instagram появилось фото, которое было сделано девочкой. На нем Полякова сидит на шезлонге в прозрачном топе и коротких шортах с распущенными волосами без капли косметики.

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