"Мама расцвела!": Оля Полякова в прозрачном топе и мини-шортах показала, какой ее видит младшая дочь

Оля Полякова в прозрачном топе и мини-шортах позировала для дочери / instagram.com/polyakovamusic

Война изменила очень многое в жизни каждого украинца. Непоколебимым остался тот факт, что в нашей стране - самые красивые женщины в мире. Даже украинские звезды без сценического макияжа и концертных костюмов способны поразить фанатов своими внешними данными.

К примеру, Оля Полякова не стесняется показывать ни свое лицо, ни свое тело. Она охотно снимается "в естественной среде обитания". Тем более что одним из лучших ее фотографов она считает свою младшую дочь Алису.

Недавно на странице певицы в Instagram появилось фото, которое было сделано девочкой. На нем Полякова сидит на шезлонге в прозрачном топе и коротких шортах с распущенными волосами без капли косметики.

Видео дня

"Я, глазами своей младшей дочери... Правду говорят, что Красота — в глазах смотрящего! Она очень любит Украину и очень скучает, когда не здесь… а еще говорит мне, что я красивая, когда не накрашена)) я ей верю)))", - подписала снимок артистка.

Оля Полякова в прозрачном топе и мини-шортах позировала для дочери / instagram.com/polyakovamusic

В комментариях под фото Королевы ночи также склонны верить Алисе, и отмечают красоту Поляковой и необычайный талант ее дочери:

"Дай Бог, коли мені буде 43 роки, так виглядати шикарно, як Ви".

"У нас найкращі хмарки та найкрасивіші зірки❤️"

"Тааак! Дуже ніжна, коли не нафарбована. Така класна❤️"

"У неї талант - бачити прекрасне! ❤️"

"Що значить дома!! Мама розквітла!"

Ранее 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.

Также украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в коротких шортиках, которые во время движения обнажали ягодицы спортсменки.

Другие новости: