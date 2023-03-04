В гостях у россиянки: Лиза Ющенко отплясала под Аллегрову, которая поддерживает войну в Украине

Лиза Ющенко ни слова не сказала о войне и вполне возможно, она придерживается позиции не в пользу Украины.

Лиза Ющенко / instagram.com/liza_u

Сестра украинской телеведущей Маши Ефросининой, а также экс-невестка бывшего президента Украины Виктора Ющенко Лиза, которая в упор не замечает войны, продолжает приезжать в террористическую Москву, а также жить свою шикарную жизнь, пробила очередное дно.

Так, самовлюбленная Ющенко, которая стала популярной благодаря своему бывшему мужу и сыну президента Ющенко, отплясала на дне рождении своей подруги-россиянки под песни путинистки и украинофобки, российской певицы Ирины Аллегровой. Ющенко, под рюмаху и кальянчик, весело вторила певице, зная слова ее песни "С Днем рождения" наизусть.

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Будет также неудивительно, если само мероприятие состоялось в Москве. Там, где принимаются основные решения о нападении и убийствах украинцев.

Напомним, ранее украинская телеведущая и волонтер Маша Ефросинина, которую даже в террористической России признали персоной нон-грата, поделилась личной драмой.

Так, в своем интервью для YouTube-канала "РОЗМОВА", телеведущая наконец рассказала об отношениях со своей родной сестрой Лизой Ющенко, которая несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, продолжает жить и работать там, а также снимать сториз из шикарных московских салонов красоты.

"Я вижу эту истерику в комментариях на что угодно. Я готова к этому вопросу, конечно. Я ведь не идиотка, я же знаю, что иду на интервью, и этот вопрос в конце концов прозвучит. Я скажу честно, как есть. Наше общение с Лизой на сегодня сведено почти к нулю. Это трудная тема", – сказала Ефросинина.

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