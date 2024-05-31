В эфире подрались участницы шоу "Супермама"

Участницы популярного шоу "Супермама" подрались во время съемок шоу.

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Супермамы подрались во время эфира шоу / Коллаж Главред, фото скриншот видео

Телеграмм-канал "Культурная прачечная" опубликовал видео, как в эфире подрались участницы шоу телеканала СТБ "Супермама".

"Как тебе такое, Александр Усик? В "Супермаме" на СТБ подрались две мамы. Реальный махач был, - анонсирует канал занятное видео.

Как сказано в описании видео, другие супермамы наехали на другую участницу за то, что она не сильно чистоплотная и бьет сына (что сама супермама возражала и потому пошли в ход кулаки).

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Съемочная группа проекта бросилась разнимать девушек не сразу, "немного сняли контент для рейтингов". "Вообще "Супермама" это такое шоу, которое стыдно смотреть, но и оторваться невозможно", - сообщает канал.

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Ранее стало известно, что звездная ведущая шоу Танці з зірками Иванна Онуфрийчук родила первенца. Молодая мама показала лицо младенца в считанные часы после родов.

Напомним, ранее ведущий Егор Гордеев опубликовал снимок на костылях и с гипсом на ноге. К травме, по словам шоумена, привело его стремление к бесконечной продуктивности.

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