В эфир снова выйдет шоу "Холостяк" с новым героем

Холостяк 2022 все-таки выйдет в эфир / СТБ

Телеканал СТБ анонсировал старт очередного сезона романтического реалити-шоу "Холостяк".

Вещатель отметил, что съемки шоу прошли еще до начала полномасштабной войны России в Украине. "Холостяк Алекс Топольский попытается найти ту единственную, которая подарит ему надежду, напомнив, что такое настоящие чувства", - анонсировали на телеканале.

Долгое время длились дискуссии относительно того, стоит ли пускать в эфир развлекательное шоу. Постоянный ведущий проекта предложил украинцам проголосовать: стоит ли возвращать программу в эфир. Оказалось, что 69% украинцев не против понаблюдать за новой историей любви.

Напомним, ранее стало известно о том, что 23 августа, в День украинского флага, в 21:00 в марафоне "Единых новостей" состоится премьера благотворительного концерта "Вечернего Квартала", посвященного Дню Независимости Украины. На сцену выйдут актеры "Вечернего Квартала" и актрисы "Женского Квартала" в формате единого концерта, который состоится впервые.

Кроме того, это первый большой телевизионный концерт Студии "Квартал 95" с момента полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. Также на сцену к коллегам присоединятся Александр Пикалов и Владимир Мартинец, которые сейчас служат в рядах Национальной гвардии Украины.

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