В боях за Украину погиб еще один молодой украинский актер

Молодой артист отправился на передовую, начиная и обучаясь с самого нуля.

Антон Прасоленко / Фото Facebook

В Украине стало на один талант меньше. Защищая Украину от террористической России и ее оккупантов, погиб молодой украинский актер Антон Прасоленко.

Как сообщил Обозреватель, со ссылкой на психолога Андрея Козинчук в Facebook. Сообщается, что актер получил ранения на передовой, которые оказались несовместимыми с жизнью.

"Антон участвовал в боевых действиях на Востоке. В самом аду, чтобы попасть в рай. Сегодня он скончался в госпитале от полученных ранений", - пишет Козинчук.

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По информации Козинчука, артист не смог остаться в стороне и дальше жить в своем мире, а пошел на войну. "Зная, что он не сильно шарит в этом, он учился с нуля. И через год вышел на высокий уровень профессионализма. Но снаряд и обломки не спрашивают, насколько ты хорош или не сильно", – написал психолог.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Украине стало известно о том, что украинский актер скончался. Трагической новостью поделилась сотрудница театра Светлана Бондарь на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно о том, что на 92-м году жизни умерла легендарная украинская гимнастка, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина.

"С грустью сообщаем, что на 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной", - говорится в сообщении НОК Украины.

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