«Уже забыл бывшую": Михаил Дианов признался о разводе с женой

Михаил Дианов сообщил, что развелся с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dianovmiha/

Защитник "Азовстали" Михаил Дианов в программе "Песня моей жизни" признался, что еще в прошлом году развелся с женой, к которой даже после расставания имел чувства.

В программе "Песня моей жизни" с Екатериной Осадчей Дианов рассказал, что, когда проходил бракоразводный процесс он услышал песню группы "Без Обмежень" - "Дим". И эта песня попала ему прямо в сердце.

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"На самом деле "Дым" – это одна из первых песен, которую я услышал из репертуара группы "Без Обмежень". Потом я уже начал знакомиться с их творчеством. Это было как раз во время моего развода. В моем сердце тогда были слова из других песен группы. Я чувствовал, что: "Без неї ніяк" и т.д. Я очень романтичный человек", - заявил Дианов.

Но сейчас Михаил вовсе забыло чувствах к бывшей жене и готов строить новые отношения.

"Я свободен и даже, возможно, готов к новым отношениям", - сказал Дианов.

Кто такой Михаил Дианов? Михаил Дианов – украинский военнослужащий, старший сержант 36 ОБрМП Вооруженных сил Украины, защитник Мариуполя. Кавалер ордена "За мужество" II (2022) и III (2022) степеней, почетный гражданин Тернополя (2022).

Стал бойцом батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты. В мае 2022 года отдельный отряд специального назначения "Азов" опубликовал в своем телеграмм-канале фото раненых бойцов из "Азовстали", среди которых был командир Михаил Дианов.

21 сентября 2022 года освобожден из плена.

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