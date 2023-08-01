Защитник Азовстали Дианов показал, как гулял с Кевином Костнером

Украинский защитник Азовстали Михаил Дианов опубликовал на своей странице в Instagram интригующее фото.
В частности, герой показал фото, на котором обнимается с мужчиной, очень похожим на голливудского актера Кевина Коснера. "Узнаете", - спрашивает защитник Украины в Instagram.
В комментариях мнения подписчиков разделились. Украиноязычная аудитория порадовалась за Дианова и всячески поддержала его. Между тем, англоязычные комментаторы стали в один голос писать, что на фото не голливудский актер.
Между те, сам Михаил в комментариях подтвердил, что на фото действительно американский актер и звезда мирового кино - Кевин Костнер.
Напомним, ранее дочь Брюса Уиллиса раскрыла детали о его болезни - Таллула отмечает, что смотреть на то, как меняется из-за лобно-височной деменции ее отец, очень сложно, поэтому они всей семьей работают над созданием воспоминаний.
Главред также писал о том, что Румер, старшая дочь Уиллиса показала первое фото актера с его пока единственной внучкой - трогательный кадр, на котором Брюс нянчится с двухмесячной Лу, покорил Сеть.
Вас также может заинтересовать: