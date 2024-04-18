Уже на внушительном сроке: Злата Огневич беременна первенцем

Злата Огневич уже не может скрыть свой солидный животик, скорее всего, артистка беременна.

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Злата Огневич скоро станет мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Популярная украинская певица Злата Огневич не рассказывает о своей личной жизни, но во время недавнего концерта артистка вышла в обтягивающем наряде и теперь поклонники точно уверены, что она беременна.

Блогер-сплетник Богдан Беспалов опубликовал снимок Златы, на котором видно, что певица скоро станет мамой.

Злата Огневич в интересном положении / фото: скрин bespalovmedia.com.ua/

На фото Злата предстала в черном комбинезоне, декорированном блестками.

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Заметно, что артистка находится уже на внушительном сроке беременности, но пока Огневич никак не прокомментировала свое состояние. Отметим, это буде первый ребенок у певицы.

Кто такая Злата Огневич? Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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Отметим, недавно Злата Огневич показала, как провела свои новогодние каникулы в теплых странах. Огневич показала несколько красивых фото в купальнике, которые она сделала по дороге домой из Таиланда.

А также недавно Злата Огневич сообщила, что собственник компании "Star Label" Тарас Доненко, которая продавала билеты на концерты Огневич исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.

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