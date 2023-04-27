"Уже больше 10 лет не живем вместе": Оксана Билозир раскрыла правду про развод с Недзельским

Шумиху вокруг расставания с Недзельским Билозир называет неудачным пиаром и плохонькой погоней за сенсацией.

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Оксана Билозир про развод с Романом Недзельским - певица раскрыла правду / instagram.com/oksana_bilozir

На днях Роман Недзельский, продюсер и музыкант, а ныне - защитник Украны в составе ВСУ, шокировал общественность новостью про развод с певицей и Народной артисткой Украины Оксаной Билозир.

Во время интервью с Недзельским все было обставлено так, будто Билозир после 33 лет брака просто ушла от мужа и сама подала на развод, пользуясь тем, что он на фронте. В интервью для Обозревателя певица прокомментировала клевету в свой адрес, а также рассказала, как на самом деле обстояли дела в ее с Недзельским семье.

"Это все так подвел ведущий, бравший у него интервью. Начинали разговор совсем по-другому: как служить, как воевать. Роман для меня прекрасный и надежный друг. Мы общаемся, дети его любят, внуки его любят. То, что мы закончили свои отношения – это наше личное и наше приватное. Делать на этом какой-то пиар мне смешно и странно", - говорит Билозир.

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Более того, артистка отметила, что Роман Недзельский прекрасно знал о предстоящем разводе, так как они уже около 10 лет не живут вместе. Решение расстаться окончательно было принято и согласовано давно.

"Роман прекрасно знал, и мы с ним это обсуждали. Нас разводили где-то два или три месяца. Никто никуда не спешил, никто никаких наглых вещей не делал. Конечно, сам процесс неприятен. Как вы думаете, в моем возрасте такое решение легко дается? Нужно, чтобы всегда в жизни был порядок и ты четко понимала, что и куда. И война здесь ни при чем. Это уже все было давно. Это раскрутили, сделали неожиданность. Мне просто было смешно из-за этого.

Вся сенсация заключается в том, что мы уже больше 10 лет не живем вместе. Я живу в арендованном доме, правда, все эти годы я жила вместе с его мамой и с нашим сыном, а он живет в нашем общем доме на Днепре", - отмечает Оксана Билозир.

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