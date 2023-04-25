Оксана Билозир ушла от мужа после 33 лет брака

Печальная статистика звездных разводов пополнилась еще одним сломанным браком - Недзельский признался, что Билозир ему больше не жена.

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Оксана Билозир и Роман Недзельский развелись / instagram.com/oksana_bilozir, facebook.com/nedzelskiy.roman

Украинская певица, политический деятель и Народная артистка Украины Оксана Билозир приняла решение завершить свой более чем 30-летний брак с музыкантом и продюсером, а ныне - воином ВСУ Романом Недзельским.

Шокирующей новостью поделился сам мужчина во время его интервью для Rostyslove Production. Недзельский отметил, что развод между ним и Белозир произошел еще в конце прошлого года по инициативе самой певицы.

Военный отметил, что он был против расставания, однако его бывшая супруга взяла дело в свои руки, и через суд добилась развода - он не мог присутствовать на слушанье, так как находился на фронте.

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"Почти 33 года прожили в браке. Я получил повестку в суд. И нас развели. Поскольку я в армии, я не мог прийти на заседание в суд. Меня трижды не было, и нас автоматически развели. Я был против этого, но Оксана подала в суд. Уже официально не муж и жена. Больше года меня нет дома. Я впервые об этом говорю", - сообщил Роман Недзельский.

О причинах внезапного разрыва он распространяться не стал. Сама Оксана Билозир интервью бывшего мужа никак не прокомментировала.

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