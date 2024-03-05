Узелков под капельницей показался после операции и рассказал, что с ним происходит

Спортсмен Вячеслав Узелков постепенно приходит в себя после операции.

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Вячеслав Узелков рассказал о болезни / Коллаж Главред, фото Instagram/uzelkov_official

44-летний боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков, который находится в процессе восстановления после двух серьезных операций, поделился со своими поклонниками состоянием своего здоровья.

По словам спортсмена, после лечения и наблюдения у специалистов, с мужчиной теперь все хорошо. Как написал он на своей странице в Facebook, Узелков начал процесс восстановления.

"Несмотря на временные трудности, тренировочный он-лайн процесс не останавливался ни на мгновение. Ежедневно формировался график тренировок, проходил контроль питания и менеджерское сопровождение каждого участника", - делится селебрити, находясь на капельнице.

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Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Он также сообщил, что сейчас приступает к активной подготовке к летнему сезону.

К слову, Узелков, который много лет назад перенес инсульт, выглядит неплохо. на фото он улыбается и выглядит вполне довольным собой.

Напомним, Вячеслав Узелков ранее состоял 22 года (1999-2021) с фитнес-тренером Мариной Боржемской. Их развод сопровождался громкими скандалами, отголоски которых и сегодня время от времени попадают в прессу.

Про новые отношения, которые боксер желает сделать максимально непубличными, он заговорил еще в октябре 2021 года, а в феврале 2022 намекнул, что обручился с избранницей.

Ранее также Узелков показал фото, как его встречали из больницы - его верный пес и загадочная спутница, которую он пообещал скрывать от общественности. Это первый снимок возлюбленной боксера.

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