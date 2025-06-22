"Утерла нос бывшему": Slavia раскрыла детали рождения первенца

Вкратце:
- В начале июня Славия родила первенца
- Две недели спустя артистка рассказала, как это было
8 июня 2025 года украинская певица Slavia (Ярослава Притула) впервые стала мамой. За день до этого она вышла замуж за украинского бизнесмена Андрея Павлюка.
Через две недели после родов Славия в своем блоге в Instagram рассказала, что ее сын появился на свет весом 3.345 кг и ростом 52 см. Рожала певица в Житомирском перинатальном центре.
Она отметила, что ее муж поддерживал ее не только во время беременности - пара провела партнерские роды. Все прошло без осложнений - Притула поблагодарила врачей и персонал за их работу и внимательность к их с Павлюком особенному моменту.
Slavia также показала фото из роддома и с выписки. В комментариях новоиспеченным родителям и маленькому украинцу желают всяческих благ - здоровья, благополучия и мирного неба.
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Также популярный украинский ведущий Константин Грубич сообщил, что его сын вступил в ряды ВСУ. Взволнованный отец поделился своими эмоциями, связанными с этим событием.
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Кто такая Slavia?
Slavia (настоящее имя - Ярослава Притула) - украинская певица, автор песен. Бывшая солистка группы Друзі, в которой виступала вместе с Михаилом Dzidzio Хомой. Активно развивать сольную карьеру начала в 2021 году - после развода с Дзидзьо.
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