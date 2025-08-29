Укр
Ушел к своей музе: скончался известный композитор, муж Майи Плисецкой

Кристина Трохимчук
29 августа 2025, 10:19
Родион Щедрин ушел из жизни ночью.
Родион Щедрин, Майя Плисецкая
Родион Щедрин, Майя Плисецкая - смерть / колаж: Главред, фото: Большой театр

  • Родион Щедрин ушел из жизни
  • Причина смерти Родиона Щедрина

Сегодня ночью, 29 августа, умер известный советский и российский композитор Родион Щедрин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Большой театр террористической РФ.

Деятель культуры ушел из жизни на 93-м году жизни. В театре назвали смерть Щедрина "огромной трагедией и невосполнимой потерей для всего мира искусства".

"Родион Щедрин - это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира", — из сообщения Большого театра.

Родион Щедрин
Родион Щедрин - чем знаменит / фото: Большой театр

Родион Щедрин - биография

Родион Щедрин — народный артист СССР и один из самых известных композиторов XX века. Он написал музыку к балетам "Кармен-сюита", "Анна Каренина", "Чайка", "Мертвые души", "Дама с собачкой", саундтреки его авторства прозвучали в фильмах "Высота", "Люди на мосту", "А если это любовь?".

Композитор был женат на знаменитой балерине Майе Плисецкой, которую пережил на 10 лет. Детей у звездной пары не было. После распада СССР большую часть времени пара жила в Мюнхене.

Ранее Главред писал, что в террористической РФ скончался автор хита "Фантазер" Ярослав Евдокимов. Певец ушел из жизни после продолжительной болезни. Несмотря на популярность, артисту приходилось вести скромный образ жизни.

Также в сети появилось видео Эдиты Пьехи, на котором запечатлели состояние советской певицы, поддерживающей террористическое нападение РФ на Украину. Поклонники с трудом узнали артистку — она передвигается на инвалидной коляске и ее подводит память.

О персоне: Родион Щедрин

Родион Щедрин – советский композитор, народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственной премии СССР, сообщает Википедия. В 1955 окончил Московскую консерваторию. В 1958 женился на Майе Плисецкой, для которой позже написал целый ряд балетов. Среди ранних произведений, принесших Щедрину популярность — балет "Горбунок" (1960), опера "Не только любовь", "Озорные частушки" для оркестра. В 1989 году Родион Щедрин был избран в Верховный совет СССР, вошел в Межрегиональную группу народных депутатов "За перестройку". Щедрин участвовал в реабилитации на родине высланных из страны М. Ростроповича и Г. Вишневской. С распадом Советского Союза, Щедрин жил преимущественно в Мюнхене, сохраняя, однако, российское гражданство.

