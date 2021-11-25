Ушел из жизни советский актер - звезда фильмов Гардемарины, вперед! и 12 стульев

Артисту едва исполнилось 65 лет.
23 ноября 2021 года в возрасте 65 лет ушел из жизни советский актер Владимир Кузнецов. Об этом сообщает сайт Кино-Театр.ру.
В кино дебютировал в 1971 году, в 15 лет, в роли шахматиста в фильме 12 стульев. Спустя 7 лет закончил ВГИК (мастерская А.В.Баталова). Затем, до 1993 года, служил в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.
Фильмография Кузнецова насчитывает более 40 киноработ. Несмотря на негласный титул "короля эпизодов", его снимали довольно охотно.
Последний раз на больших экранах актер появился в 1999 году, в фильме Черный жемчуг.
Широкой публике Владимир Кузнецов известен по ролям в фильмах 12 стульев (1971 год), По законам военного времени (1982 год), Одиноким предоставляется общежитие (1983 год), Мертвые души (1984 год) и Гардемарины, вперед! (1987 год).
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