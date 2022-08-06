Урганта признали иноагентом, тот ответил

Иван Ургант / instagram.com/urgantcom/

В ходе собрания Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД) в России, которая начала войну против Украины, Ивана Урганта внесли в список так называемых агентов иностранного влияния.

Сам артист незамедлительно отреагировал на "новое назначение" и написал большой пост в своем Телеграмм-канале.

В одном из абзацев, расследовательную группу, занимающуюся выявлением иноагентов, он призвал переименовать в ГОВНО. "Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать Группу Расследования Антироссийской Деятельности в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества", - отмечает он.

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Артист добавил, что внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания Группы Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры и "хочет посодействовать плодотворной работе группы и внести несколько рациональных предложений".

Также, в качестве гимна Группы он предложил использовать песню Ярослава Евдокимова "Фантазер".

Напомним, ранее российский шоумен и актер Иван Ургант стал предметом травли пропагандистских росСМИ из-за его антивоенных высказываний. В конце февраля артист ушел в творческий отпуск и якобы отправился в Израиль, где имеет гражданство с 2018 года.

Все телепроекты Урганта пока заморожены. Совокупность этих факторов стало благодатной почвой для различных сплетен. Одна из них, распространяемая режиссером-путинистом Эдуардом Бояковым, задела шоумена сильнее остальных, и он решил ответить обидчику и всем сплетникам в одном лице.