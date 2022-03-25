УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Умерла вдова Василия Стуса Валентина Попелюх

25 марта 2022, 19:30

Уход женщины от тяжелой болезни состоялся под звуки взрывов.

Умерла Валентина Попелюх - вдова поэта Василия Стуса / Коллаж - facebook.com/t.shcherbachenko / wikipedia.org / gettyimages.com

25 марта 2022 года умерла Валентина Васильевна Попелюх - вдова Василия Стуса, поэта, переводчика, диссидента, Героя Украины.

В браке с поэтом женщина состояла 20 лет - с 1965 года до его смерти в 1985 году.

83-летняя Попелюх скончалась дома, в деревне под Киевом, в окружении близких. Она умерла на руках у сына, Дмитрия Васильевича Стуса, руководителя Национального музея Тараса Шевченка.

О смерти вдовы поэта в социальных сетях сообщила Татьяна Щербаченко - вторая жена единственного сына Стуса и Попелюх.

"Величественная, могучая Душа теперь раскинулась над Миром. Валя умерла после тяжелой болезни, на безгранично любящих бережных руках своего сына Дмитрия, под взрывы, в селе под Киевом, где продолжаются бои.

Валечка, я счастлива, что мы прикасались к жизни друг друга. И что провели рядом ужасные дни конца февраля - начала марта, когда Душа Твоя так нежно прощалась с этим измерением. Люблю безгранично. Спасибо, Господи, что дал мне шанс успеть Тебе это сказать, милая моя..." - написала невестка.

Читайте также"Уже не будем прежними": Надежда Мейхер рассказала, что будет с Украиной, когда закончится война

Ранее голливудская актриса украинского происхождения Вера Фармига прочла на украинском языке стих Симоненко в поддержку Украины.

Другие новости:

viber
Василий Стус новости Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп для Украины: мольфарка рассказала, когда ждать самых опасный дней войны с РоссиейГороскоп для Украины: мольфарка рассказала, когда ждать самых опасный дней войны с Россией Война может затянуться на год: эксперт по РФ рассказал, как вынудить Путина вывести войска из УкраиныВойна может затянуться на год: эксперт по РФ рассказал, как вынудить Путина вывести войска из Украины Гороскоп на сегодня, 22 марта 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Львам – перемены в жизниГороскоп на сегодня, 22 марта 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Львам – перемены в жизни Когда умрет Путин – пророчество НострадамусаКогда умрет Путин – пророчество Нострадамуса "Старый маразматик" и "станок по наклонению русского народа": в РФ напали на Путина"Старый маразматик" и "станок по наклонению русского народа": в РФ напали на Путина

Последние новости

19:53

"Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено": олигарх РФ рассказал о жизни под санкциями

19:30

Умерла вдова Василия Стуса Валентина Попелюх

19:21

Против России действуют самые тяжелые в мире карающие санкции - БайденВидео

19:17

Россия за месяц войны превратилась в худшую копию Северной Кореимнение

19:08

Минобороны РФ дало "заднюю": штурм украинских городов якобы не планировалсяВидео

Реклама
19:05

Когда Путин применит ядерное оружие и в чем он превосходит США - ответ разведчика

18:55

Могильник российских сил: на Сумщине появилась "локальная Чернобаевка" с кучей разбитой техники РФФотоВидео

18:36

"Бандера сидит на лавке и делает коктейли Молотова": Бедняков рассказал о буднях "обычных украинцев"

18:29

В Киеве заметили странное "ангельское кольцо" из дымаВидео

18:16

На площадях более 15 городов мира состоится трансляция благотворительного телемарафона в поддержку Украины Save Ukraine – #StopWarФото

18:15

"Прозревший" оккупант по телефону убеждает зазомбированную мать: "Нет здесь секретных лабораторий"Видео

18:02

"Прекрасные новости": в Мелитополе 70 оккупантов отказались воевать против Украины

17:57

Вакарчук назвал три способа, как можно остановить ПутинаВидео

17:55

У Байдена объявили о том, что Россия может напасть на территорию НАТО

17:37

Посмеет ли Путин применить ядерное оружиемнение

17:33

"После победы придется создавать новый город": мэр назвал разрушения в Харькове катастрофическимиФотоВидео

17:22

Как победить Путина: Польша, Чехия и Словения составили план спасения Украины

17:13

Украина держит сильную позицию и не откажется от требований: Кулеба опроверг заявление Эрдогана

16:58

"Я против решения Путина": в России депутат выступила с храброй антивоенной речьюВидео

16:36

Путина может убить его же дочь и эта возможность возрастает - эксперт по РФ

Реклама
16:23

Вкуснейший рваный пирог из лаваша за считанные минуты: простой рецепт, который удивит каждогоВидео

16:14

Уступки с НАТО и языком, но не по Крыму и Донбассу: Эрдоган увидел сдвиги в диалоге Украины и РФ

15:58

ВСУ ликвидировали в Чернобаевке генерала и командующего 49-й армии РФ РезанцеваВидео

15:57

Неспокойный Нагорный Карабах: как Россия решила надавить на Армению из-за Украинымнение

15:39

Приметы на 26 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:32

"Прочь из Украины": видео с легендарной фразой Верки Сердючки о россиянах стало вируснымВидео

15:06

Как пересадить орхидею, если нет специального субстрата: готовим грунт своими руками

15:04

Жириновский: скандальные заявления украинофоба и ненавистника ЗападаВидео

15:01

Армия Украины разгромила батальонную группу 200-й омбр оккупантов России – Арестович

14:51

Футболка с маршрутом корабля РФ вместо "Z": литовский магазин проучил своего пророссийского клиента

14:43

Война России против Украины провалилась и стала опасной для самой РФ - Гиркин

14:25

Разрыв с Россией здесь и сейчас: ФРГ, Австрия и Венгрия против блокады импорта газа и нефти – Польша

14:23

Сын Жириновского обматерил журналистов и опроверг смерть одиозного политикаВидео

14:03

В Кремле формируется круговая расстрельная команда, все наводят друг на друга оружие - профессор

13:47

Акела промахнулся, или Как Путин решил лично добить экономику РФмнение

13:44

Чтобы выкурить оккупантов из Украины, нужно еще 1-2 месяца: Арестович объяснил, что будет дальшеВидео

13:37

В Украине более 80% граждан за украинский как единственный государственный язык

13:32

Мининфраструктуры призывает ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с РФ

13:23

Беженка Егорова пообещала не дать Украину в обиду и рассказала, каких земляков не переносит

13:13

Притворяются невинными овечками: элита РФ сваливает на Путина всю ответственность за войну в УкраинеВидео

Реклама
13:08

Блогера Шария нашли в Испании в вилле за миллион евро: продолжает вести пророссийскую политикуВидео

12:57

В Украину ворвется настоящая весна, а похолоданий больше не будет: названа дата потепления

12:54

Эрдоган пока не готов передать Украине ЗРК С-400, купленные Анкарой у России

12:46

В Киеве выпускают хлеб "Чернобаевский": столичный кулинар поделился рецептом

12:40

В МВД назвали главную причину резкого падения режима Путина

12:38

Когда садился в самолет из Нью-Йорка вечером 23-го, я знал, что через пару часов будет война – КулебаВидео

12:33

Призрак Киева жив, ушел в небо другой Герой Украины

12:13

Эрдоган объявил о переговорах с Зеленским и намерен поговорить с Путиным

11:58

Оккупанты убили своей бомбой в мариупольском Драмтеатре минимум 300 человек - горсовет

11:48

Великобритания принимает беженцев из Украины: как попасть в страну и на что можно рассчитывать

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять