Умерла вдова Василия Стуса Валентина Попелюх

Умерла Валентина Попелюх - вдова поэта Василия Стуса / Коллаж - facebook.com/t.shcherbachenko / wikipedia.org / gettyimages.com

25 марта 2022 года умерла Валентина Васильевна Попелюх - вдова Василия Стуса, поэта, переводчика, диссидента, Героя Украины.

В браке с поэтом женщина состояла 20 лет - с 1965 года до его смерти в 1985 году.

83-летняя Попелюх скончалась дома, в деревне под Киевом, в окружении близких. Она умерла на руках у сына, Дмитрия Васильевича Стуса, руководителя Национального музея Тараса Шевченка.

О смерти вдовы поэта в социальных сетях сообщила Татьяна Щербаченко - вторая жена единственного сына Стуса и Попелюх.

"Величественная, могучая Душа теперь раскинулась над Миром. Валя умерла после тяжелой болезни, на безгранично любящих бережных руках своего сына Дмитрия, под взрывы, в селе под Киевом, где продолжаются бои.

Валечка, я счастлива, что мы прикасались к жизни друг друга. И что провели рядом ужасные дни конца февраля - начала марта, когда Душа Твоя так нежно прощалась с этим измерением. Люблю безгранично. Спасибо, Господи, что дал мне шанс успеть Тебе это сказать, милая моя..." - написала невестка.

Читайте также"Уже не будем прежними": Надежда Мейхер рассказала, что будет с Украиной, когда закончится война

Ранее голливудская актриса украинского происхождения Вера Фармига прочла на украинском языке стих Симоненко в поддержку Украины.

Другие новости: