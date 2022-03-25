Умерла вдова Василия Стуса Валентина Попелюх

Уход женщины от тяжелой болезни состоялся под звуки взрывов.
25 марта 2022 года умерла Валентина Васильевна Попелюх - вдова Василия Стуса, поэта, переводчика, диссидента, Героя Украины.
В браке с поэтом женщина состояла 20 лет - с 1965 года до его смерти в 1985 году.
83-летняя Попелюх скончалась дома, в деревне под Киевом, в окружении близких. Она умерла на руках у сына, Дмитрия Васильевича Стуса, руководителя Национального музея Тараса Шевченка.
О смерти вдовы поэта в социальных сетях сообщила Татьяна Щербаченко - вторая жена единственного сына Стуса и Попелюх.
"Величественная, могучая Душа теперь раскинулась над Миром. Валя умерла после тяжелой болезни, на безгранично любящих бережных руках своего сына Дмитрия, под взрывы, в селе под Киевом, где продолжаются бои.
Валечка, я счастлива, что мы прикасались к жизни друг друга. И что провели рядом ужасные дни конца февраля - начала марта, когда Душа Твоя так нежно прощалась с этим измерением. Люблю безгранично. Спасибо, Господи, что дал мне шанс успеть Тебе это сказать, милая моя..." - написала невестка.
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