"Умерла, так умерла": сын Светличной ошеломил высказыванием о смерти матери

Сын Светличной дал комментарий о смерти матери.

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Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Светличная

Кратко:

Прошло прощание с актрисой Светличной

Сын артистки странно отреагировал на потерю матери

20 ноября на Троекуровском кладбище похоронили российскую актрису Светлану Светличную, которая долгое время страдала от тяжелого заболевания.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, сын звезды Алексей Ивашов приехал на прощание и прокомментировал свою потерю.

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"Умерла, так умерла. Все умирают. Всех нас ждет это. Видите, я не плачу. У нее был хоспис такой шикарный. Она спокойно умерла. А наш конфликт закончился уже давно", — сказал Алексей.

Напомним, у актрисы и ее сына был продолжительный конфликт, Светличная заявляла, что Ивашов хочет отобрать у нее имущество. Сам же Алексей утверждал, что Светличная обвиняет его из-за деменции, которой она болела.

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Отметим, как сообщал Главред, украинская певица Светлана Лобода вышла на связь и поблагодарила Латвию за теплый прием и поддержку Украины. Певица заявила, что всегда будет благодарной этой стране.

А также Александр Феклистов поделился, что выехал из страны-оккупанта РФ в Испанию из-за сложной обстановки. актер подчеркнул, что его ждала тяжелая судьба после того, как он публично поддержал Украину в сражение со страной-оккупантом Россией.

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Кто такая Светлана Светличная? Светлана Светличная - советская и российская актриса, звезда фильма "Бриллиантовая рука". Первой яркой ролью стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. По данным Википедии, в этой роли Светличная с юмором воплотила абсолютно новый на тот момент типаж женщины — современной, стильной, сексуально раскрепощённой, кроме того, фильм содержал редкую для советского кино эротическую сцену.

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