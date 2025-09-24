Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Умерла суперзвезда Клаудия Кардинале - муза Феллини и Висконти

Виталий Кирсанов
24 сентября 2025, 09:14
595
Клаудия Кардинале скончалась "в окружении детей" в Немуре неподалеку от Парижа, где жила в последние годы.
Умерла звезда итальянского кино Клаудия Кардинале
Умерла звезда итальянского кино Клаудия Кардинале / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/goddesses_and_divas

Кратко:

  • За свою карьеру Кардинале снялась более чем в 150 картинах
  • Ее называли "одной из величайших итальянских актрис всех времен"

Итальянская актриса Клаудия Кардинале (настоящее имя - Клод Жозефин Роз Кардинале) умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Как сообщил агент артистки Лоран Саври, она скончалась "в окружении детей" в Немуре неподалеку от Парижа, где жила в последние годы.

видео дня

За свою карьеру Кардинале снялась более чем в 150 картинах, среди которых "Рокко и его братья" Лукино Висконти, "8 с половиной" Федерико Феллини и "Однажды на Диком Западе" Серджо Леоне.

Она была музой легендарных режиссеров Федерико Феллини и Лукино Висконти.

Министр культуры Италии Алессандро Джули назвал Кардинале "одной из величайших итальянских актрис всех времен".

"Клаудия Кардинале олицетворяла свободу, видение и талант, которые так много добавили к творчеству величайших кинематографистов, от Рима до Голливуда и Парижа, который она выбрала своей родиной. Мы, французы, всегда будем хранить в наших сердцах эту итальянскую и мировую звезду в вечности кино", – написал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние потери в культуре:

Ранее Главред писал, что в террористической РФ скончался автор хита "Фантазер" Ярослав Евдокимов. Певец ушел из жизни после продолжительной болезни. Несмотря на популярность, артисту приходилось вести скромный образ жизни.

В Киеве скончался украинский художник-постановщик анимации бурятского происхождения Радна Сахалтуев. Он был главным художником мультфильмов "Приключения капитана Врунгеля" и "Остров сокровищ". Мужчине было 90 лет.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Клаудия Кардинале

Клаудия Кардинале (настоящее имя - Клод Жозефин Роз Кардинале) родилась 15 апреля 1938 года в Ла-Гулете близ Туниса. В 17 лет она, победив на конкурсе красоты, была признана "самой красивой итальянкой Туниса" и выиграла поездку на Венецианский кинофестиваль. Там она привлекла внимание сразу нескольких режиссеров.

Ее первые роли в итальянских фильмах приходилось дублировать, поскольку дома она разговаривала на сицилийском диалекте, а образование получила во франкоязычной школе. Начало ее карьеры осложнил и тайный эпизод - беременность, которую она называла следствием насильственных отношений. В 1958 году в Лондоне она родила сына Патрика, которого в течение нескольких лет выдавала за младшего брата, поскольку воспитанием мальчика занимались ее родители.

После ряда эпизодических ролей Кардинале получила мировую славу в 1963 году, когда снялась в фильме Федерико Феллини "8½", а также сыграла вместе с Бертом Ланкастером в ленте Луккино Висконти "Леопард". Она работала одновременно над двумя картинами, что требовало кардинально разного вида - даже разного цвета волос.

Популярность открыла Кардинале путь и в Голливуд. Она снялась в комедии "Розовая пантера" режиссера Блейка Эдвардса и в знаменитом вестерне Серджо Леоне "Однажды на Диком Западе" (1968).

Карьера Кардинале получила удар в 1970-х, когда разошлась с продюсером Франко Кристальди и начала отношения с режиссером Паскуале Сквитери, от которого родила дочь Клаудию. Обиженный Кристальди, по словам актрисы, попросил коллег в киноиндустрии игнорировать ее. Именно поэтому Висконти отказал ей в роли в своем последнем фильме "Невинный" (1976).

Большую часть жизни Кардинале провела во Франции, где была близка к президентам Франсуа Миттерану и Жаку Шираку. На рубеже веков она перешла на театральную сцену и получила положительные отзывы за свои выступления.

Несмотря на это, актриса продолжала сниматься в фильмах на разных европейских языках, вплоть до поздних лет. В 2020 году она появилась в швейцарском телесериале Bulle.

В 2002 году Кардинале получила награду за жизненные достижения на Берлинском кинофестивале.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса новости кино
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Умерла суперзвезда Клаудия Кардинале - муза Феллини и Висконти

Умерла суперзвезда Клаудия Кардинале - муза Феллини и Висконти

09:14Stars
Ночная атака РФ: в Харькове - проблемы с водой и светом, в Запорожье - пожары

Ночная атака РФ: в Харькове - проблемы с водой и светом, в Запорожье - пожары

08:47Война
Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

08:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы: находка удивила

Мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы: находка удивила

Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

Штраф до 25 тысяч долларов, или тюрьма: почему в Канаде нельзя собирать грибы

Штраф до 25 тысяч долларов, или тюрьма: почему в Канаде нельзя собирать грибы

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 24 сентября: Драконам - опасность, Козлам - ошибки

Китайский гороскоп на сегодня 24 сентября: Драконам - опасность, Козлам - ошибки

Последние новости

09:52

От Австрии до Казахстана: Зеленский сказал, где был готов провести саммит с Путиным

09:47

Куда делась Роза Аль-Намри: что случилось с телеведущей

09:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 сентября (обновляется)

09:39

Обречены на трудности: четыре самых несовместимых знака зодиака

09:31

Почему мобилизация стала самым опасным кризисом странымнение

Новые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – СвитанНовые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – Свитан
09:14

Совсем не узнать: предательница Лорак обрезала волосы и сталаблондинкой

09:14

Умерла суперзвезда Клаудия Кардинале - муза Феллини и Висконти

08:47

Ночная атака РФ: в Харькове - проблемы с водой и светом, в Запорожье - пожары

08:40

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:39

Отличная форма в 44 года: что делает со своим телом Ким Кардашьян

08:21

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

07:50

Терпение Трампа не безгранично: Рубио назвал путь к завершению войны в Украине

07:10

Где спрятан зайчик: только самые внимательные его найдут за 11 секунд

06:55

"Это несправедливо и невозможно": Трамп пересмотрел подход к Украине

06:51

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

06:10

Прорыв на Донбассе и блэкаут: контуры осенней игры Путинамнение

06:00

Вместо Оливье: быстрый салат Копейка из нескольких ингредиентовВидео

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мужчиной и котами за 51 секунду

05:24

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

04:45

Где спрятана "неправильная цифра": только самые внимательные найдут ее за 8 секунд

Реклама
04:27

Стала на ножки: актриса Анна Кошмал показала свою 6-месячную дочь

03:55

Берегите слух — спасете память: новое неожиданное исследование ученых

03:18

Почему на теле появляются синяки: специалист дал неожиданный ответ

02:44

"Зеленый свет" от Фортуны: каким ТОП-5 знакам очень повезет в конце сентября

01:49

Путин кормил Трампа "завтраками": Зеленский рассказал, что обещал диктатор

01:10

"Этот человек боится": Зеленский сделал громкое заявление на заседании Совбеза ООН

00:17

Мощный взрыв, оккупанты в панике: в РФ уничтожен важный мост россиянВидео

00:05

Готовим клубнику к зиме: как правильно "укутать" ее, чтобы она выдержала морозыВидео

23 сентября, вторник
23:32

Изменит ход войны: что означает заявление Трампа о выходе Украины на границы 1991 года

22:26

Харьков под массовой атакой дронов: в городе прогремела серия мощных взрывов

22:10

Украина может победить в войне и вернуть все территории - Трамп раскрыл сценарий

22:04

ВСУ взяли в окружение 1000 оккупантов: Зеленский заинтриговал подробностями с фронта

21:57

Угроза до сих пор сохраняется: в ВСУ рассказали о новой опасности для одного из городов

21:14

Трамп объявил приговор для России - сколько еще будет длиться война в Украине

21:02

НБУ внезапно изменил курс доллара, евро и злотого: каким будет курс валют 24 сентября

20:53

Александр Панкратов-Черный в реанимации из-за смертельной болезни - детали

20:46

Под ударом могут оказаться несколько государств: по каким странам РФ может скоро ударитьВидео

20:42

Будут ли сбивать самолеты РФ над странами НАТО - у Трампа поставили точку в вопросе

20:42

Штраф и даже конфискация: в Украине планируют усилить ответственность для водителей

20:33

Пенсию могут заморозить: украинцам раскрыли, как не остаться без выплат

Реклама
19:46

В Украине резко ударит мороз: синоптики назвали дату внезапного похолодания

19:37

Первая ракетка Украины неожиданно остановила сезон: что стало причиной паузы

19:30

РФ выбрала цели для новых массированных ударов: генерал назвал главные "мишени"

19:30

Трамп разозлился и выдал громкое заявление на Генассамблее ООНВидео

19:18

Не Владимир Великий - раскрыто, кто на самом деле "крестил Русь", открытие удивитВидео

19:17

На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

19:10

Бои и окружение: что происходит в районе Добропольямнение

18:50

Ввели в ступор российское ПВО: СМИ раскрыли подробности дроновой атаки на МосквуВидео

18:49

Пятна с ковров исчезнут за 15 минут: какое средство поможет

18:43

Обстрел Киева 7 сентября: умерла роженица, пострадавшая от удара "Шахеда"

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять