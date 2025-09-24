Умерла суперзвезда Клаудия Кардинале - муза Феллини и Висконти

Кратко:
- За свою карьеру Кардинале снялась более чем в 150 картинах
- Ее называли "одной из величайших итальянских актрис всех времен"
Итальянская актриса Клаудия Кардинале (настоящее имя - Клод Жозефин Роз Кардинале) умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.
Как сообщил агент артистки Лоран Саври, она скончалась "в окружении детей" в Немуре неподалеку от Парижа, где жила в последние годы.
За свою карьеру Кардинале снялась более чем в 150 картинах, среди которых "Рокко и его братья" Лукино Висконти, "8 с половиной" Федерико Феллини и "Однажды на Диком Западе" Серджо Леоне.
Она была музой легендарных режиссеров Федерико Феллини и Лукино Висконти.
Министр культуры Италии Алессандро Джули назвал Кардинале "одной из величайших итальянских актрис всех времен".
"Клаудия Кардинале олицетворяла свободу, видение и талант, которые так много добавили к творчеству величайших кинематографистов, от Рима до Голливуда и Парижа, который она выбрала своей родиной. Мы, французы, всегда будем хранить в наших сердцах эту итальянскую и мировую звезду в вечности кино", – написал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Последние потери в культуре:
Ранее Главред писал, что в террористической РФ скончался автор хита "Фантазер" Ярослав Евдокимов. Певец ушел из жизни после продолжительной болезни. Несмотря на популярность, артисту приходилось вести скромный образ жизни.
В Киеве скончался украинский художник-постановщик анимации бурятского происхождения Радна Сахалтуев. Он был главным художником мультфильмов "Приключения капитана Врунгеля" и "Остров сокровищ". Мужчине было 90 лет.
Вас также может заинтересовать:
- Еще не выкарабкалась: Кейт Миддлтон пришлось принять тяжелое решение
- Состояние такое себе: тяжелобольной заслуженный артист Украины вышел на связь
- Стала на ножки: актриса Анна Кошмал показала свою 6-месячную дочь
Кто такая Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале (настоящее имя - Клод Жозефин Роз Кардинале) родилась 15 апреля 1938 года в Ла-Гулете близ Туниса. В 17 лет она, победив на конкурсе красоты, была признана "самой красивой итальянкой Туниса" и выиграла поездку на Венецианский кинофестиваль. Там она привлекла внимание сразу нескольких режиссеров.
Ее первые роли в итальянских фильмах приходилось дублировать, поскольку дома она разговаривала на сицилийском диалекте, а образование получила во франкоязычной школе. Начало ее карьеры осложнил и тайный эпизод - беременность, которую она называла следствием насильственных отношений. В 1958 году в Лондоне она родила сына Патрика, которого в течение нескольких лет выдавала за младшего брата, поскольку воспитанием мальчика занимались ее родители.
После ряда эпизодических ролей Кардинале получила мировую славу в 1963 году, когда снялась в фильме Федерико Феллини "8½", а также сыграла вместе с Бертом Ланкастером в ленте Луккино Висконти "Леопард". Она работала одновременно над двумя картинами, что требовало кардинально разного вида - даже разного цвета волос.
Популярность открыла Кардинале путь и в Голливуд. Она снялась в комедии "Розовая пантера" режиссера Блейка Эдвардса и в знаменитом вестерне Серджо Леоне "Однажды на Диком Западе" (1968).
Карьера Кардинале получила удар в 1970-х, когда разошлась с продюсером Франко Кристальди и начала отношения с режиссером Паскуале Сквитери, от которого родила дочь Клаудию. Обиженный Кристальди, по словам актрисы, попросил коллег в киноиндустрии игнорировать ее. Именно поэтому Висконти отказал ей в роли в своем последнем фильме "Невинный" (1976).
Большую часть жизни Кардинале провела во Франции, где была близка к президентам Франсуа Миттерану и Жаку Шираку. На рубеже веков она перешла на театральную сцену и получила положительные отзывы за свои выступления.
Несмотря на это, актриса продолжала сниматься в фильмах на разных европейских языках, вплоть до поздних лет. В 2020 году она появилась в швейцарском телесериале Bulle.
В 2002 году Кардинале получила награду за жизненные достижения на Берлинском кинофестивале.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред