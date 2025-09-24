Умерла суперзвезда Клаудия Кардинале - муза Феллини и Висконти

Клаудия Кардинале скончалась "в окружении детей" в Немуре неподалеку от Парижа, где жила в последние годы.

https://stars.glavred.info/umerla-superzvezda-klaudiya-kardinale-muza-fellini-i-viskonti-10700786.html Ссылка скопирована

Умерла звезда итальянского кино Клаудия Кардинале / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/goddesses_and_divas

Кратко:

За свою карьеру Кардинале снялась более чем в 150 картинах

Ее называли "одной из величайших итальянских актрис всех времен"

Итальянская актриса Клаудия Кардинале (настоящее имя - Клод Жозефин Роз Кардинале) умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Как сообщил агент артистки Лоран Саври, она скончалась "в окружении детей" в Немуре неподалеку от Парижа, где жила в последние годы.

видео дня

За свою карьеру Кардинале снялась более чем в 150 картинах, среди которых "Рокко и его братья" Лукино Висконти, "8 с половиной" Федерико Феллини и "Однажды на Диком Западе" Серджо Леоне.

Она была музой легендарных режиссеров Федерико Феллини и Лукино Висконти.

Министр культуры Италии Алессандро Джули назвал Кардинале "одной из величайших итальянских актрис всех времен".

"Клаудия Кардинале олицетворяла свободу, видение и талант, которые так много добавили к творчеству величайших кинематографистов, от Рима до Голливуда и Парижа, который она выбрала своей родиной. Мы, французы, всегда будем хранить в наших сердцах эту итальянскую и мировую звезду в вечности кино", – написал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние потери в культуре:

Ранее Главред писал, что в террористической РФ скончался автор хита "Фантазер" Ярослав Евдокимов. Певец ушел из жизни после продолжительной болезни. Несмотря на популярность, артисту приходилось вести скромный образ жизни.

В Киеве скончался украинский художник-постановщик анимации бурятского происхождения Радна Сахалтуев. Он был главным художником мультфильмов "Приключения капитана Врунгеля" и "Остров сокровищ". Мужчине было 90 лет.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Клаудия Кардинале Клаудия Кардинале (настоящее имя - Клод Жозефин Роз Кардинале) родилась 15 апреля 1938 года в Ла-Гулете близ Туниса. В 17 лет она, победив на конкурсе красоты, была признана "самой красивой итальянкой Туниса" и выиграла поездку на Венецианский кинофестиваль. Там она привлекла внимание сразу нескольких режиссеров. Ее первые роли в итальянских фильмах приходилось дублировать, поскольку дома она разговаривала на сицилийском диалекте, а образование получила во франкоязычной школе. Начало ее карьеры осложнил и тайный эпизод - беременность, которую она называла следствием насильственных отношений. В 1958 году в Лондоне она родила сына Патрика, которого в течение нескольких лет выдавала за младшего брата, поскольку воспитанием мальчика занимались ее родители. После ряда эпизодических ролей Кардинале получила мировую славу в 1963 году, когда снялась в фильме Федерико Феллини "8½", а также сыграла вместе с Бертом Ланкастером в ленте Луккино Висконти "Леопард". Она работала одновременно над двумя картинами, что требовало кардинально разного вида - даже разного цвета волос. Популярность открыла Кардинале путь и в Голливуд. Она снялась в комедии "Розовая пантера" режиссера Блейка Эдвардса и в знаменитом вестерне Серджо Леоне "Однажды на Диком Западе" (1968). Карьера Кардинале получила удар в 1970-х, когда разошлась с продюсером Франко Кристальди и начала отношения с режиссером Паскуале Сквитери, от которого родила дочь Клаудию. Обиженный Кристальди, по словам актрисы, попросил коллег в киноиндустрии игнорировать ее. Именно поэтому Висконти отказал ей в роли в своем последнем фильме "Невинный" (1976). Большую часть жизни Кардинале провела во Франции, где была близка к президентам Франсуа Миттерану и Жаку Шираку. На рубеже веков она перешла на театральную сцену и получила положительные отзывы за свои выступления. Несмотря на это, актриса продолжала сниматься в фильмах на разных европейских языках, вплоть до поздних лет. В 2020 году она появилась в швейцарском телесериале Bulle. В 2002 году Кардинале получила награду за жизненные достижения на Берлинском кинофестивале.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред