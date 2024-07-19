Умерла: популярный голливудский актер потерял свою половину

Возлюбленной легендарного актера было чуть больше 60-ти лет.

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Умерла возлюблення Клинта Иствуда / Коллаж Главред, фото Википедии

Умерла давняя возлюбленная Клинта Иствуда Кристина Сандера.

Как пишет Page Six, в пятницу актер отдал дань уважения 61-летней актрисе через The Hollywood Reporter, написав в заявлении, что "Кристина была прекрасной, заботливой женщиной".

"Я буду очень по ней скучать", - написал он.

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Представитель звезды "Человека без славы" сообщил изданию, что дополнительной информации о кончине Сандеры не поступит.

Пара была вместе с 2014 года.

Кто такой Клинт Иствуд Клинт Иствуд - американский киноактёр, кинорежиссёр, композитор. По данным Википедии, он - лауреат пяти наград Американской киноакадемии: четырёх премий "Оскар" в номинациях "Лучшая режиссура" и "Лучший фильм", а также Награды имени Ирвинга Тальберга за продюсерский вклад в киноискусство. Обладатель Национальной медали США в области искусств(2009). Лауреат премии "Почётный Сезар".

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