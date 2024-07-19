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Умерла: популярный голливудский актер потерял свою половину

Алена Кюпели
19 июля 2024, 22:54
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Возлюбленной легендарного актера было чуть больше 60-ти лет.
Умерла возлюблення Клинта Иствуда
Умерла возлюблення Клинта Иствуда / Коллаж Главред, фото Википедии

Умерла давняя возлюбленная Клинта Иствуда Кристина Сандера.

Как пишет Page Six, в пятницу актер отдал дань уважения 61-летней актрисе через The Hollywood Reporter, написав в заявлении, что "Кристина была прекрасной, заботливой женщиной".

"Я буду очень по ней скучать", - написал он.

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Представитель звезды "Человека без славы" сообщил изданию, что дополнительной информации о кончине Сандеры не поступит.

Пара была вместе с 2014 года.

Кто такой Клинт Иствуд

Клинт Иствуд - американский киноактёр, кинорежиссёр, композитор. По данным Википедии, он - лауреат пяти наград Американской киноакадемии: четырёх премий "Оскар" в номинациях "Лучшая режиссура" и "Лучший фильм", а также Награды имени Ирвинга Тальберга за продюсерский вклад в киноискусство. Обладатель Национальной медали США в области искусств(2009). Лауреат премии "Почётный Сезар".

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Напомним, ранее американский актер Боб Ньюхарт, сатирический комик, чьи сериалы "Шоу Боба Ньюхарта" и "Ньюхарт" пользовались огромным успехом на протяжении 1970-х и 80-х годов, умер в четверг в Лос-Анджелесе. Ему было 94.

Ранее украинский публицист и общественный деятель Виталий Капранов назвал виновного в смерти своего брата-близнеца Дмитрия, который умер в апреле в возрасте 56 лет.

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