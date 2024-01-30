Умерла муза Федерико Феллини итальянская актриса Сандра Мило

Итальянская актриса, ведущая и муза режиссера Федерико Феллини Сандра Мило скончалась в своем доме в Риме в возрасте 90 лет. Об этом в прессе и социальных сетях сообщили дети артистки Дебора, Чиро и Аззурра.
"Сегодня в 8:25 утра наша мама скончалась. Она мирно покинула нас, заснув в своей постели, прямо как она и мечтала, окруженная нашей любовью и любовью ее любимых собак Джима и Леди. Мы просим вас с уважением отнестись к нашей огромной боли и молиться за ее душу, посылая ей светлые мысли", - сообщается в заявлении. 30 января гроб с телом Сандры Мило будет открыт, чтобы с ней могли попрощаться. 31 января состоится похоронная церемония.
Причина смерти Мило не разглашается, однако в СМИ предполагают, что она наступила по естественным причинам.
Сандра Мило, благодаря незаурядным внешним данным и мягкому высокому голосу, в 50-60 годах была чрезвычайно востребована, как актриса. Ее амплуа были энергичные, подчеркнуто сексуальные, роковые женщины. За свою карьеру она сыграла более 80-ти ролей. Набольшую известность ей принес фильм Федерико Феллини "8 1/2", где ее партнером был Марчелло Мастроянни. Последний раз в качестве актрисы Мило появилась на экранах в сериале "Жиголо по случайности" в 2023 году.
Кроме того с 60-ых она активно участвовала в различных телешоу - была ведущей и гостьей. Так тревел-шоу "Хорошие девочки", в котором она и еще две леди элегантного возраста путешествуют и выполняют различные задания, снималось с 2022 по 2023 год, и сейчас транслируется по итальянскому телевидению.
Ранее умер актер и сатирик из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит. Смерть талантливого артиста стала шоком для его близких, которые и не подозревали о его проблемах со здоровьем.
Также в США совершил самоубийство звезда сериалов, американский актер Алек Массер. Бездыханное тело артиста обнаружила в их доме в Дель-Маре, Калифорния, его невеста Пейдж Пресс.
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