Умерла мама Кузьмы Скрябина

Об этом сообщили в благотворительном фонде имени украинского артиста.

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Ольга Михайловна умерла в возрасте 76 лет, Коллаж Главред, фото Facebook

Сегодня, 23 сентября остановилось сердце матери известного украинского артиста и певица Кузьмы Скрябина - Ольга Михайловна.

Об этом сообщил Благотворительный фонд имени Кузьмы Скрябина в Facebook.

"Сегодня ушла из жизни мама Кузьмы, Ольга Михайловна! Эта потеря тяжела для нас всех. Ольга Михайловна была действительно замечательным и душевным человеком, с большим сердцем. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу усопшей принять в Царство Небесное. Пусть земля ей будет пухом! Разделяем боль и горе родных! Вечная и светлая память! Мы будем скучать", - сказано в сообщении фонда.

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Напомним, ранее Советская театральная и киноактриса Вера Васильева скончалась в Москве в возрасте 97 лет. Об этом сообщает Московский академический театр сатиры, в котором артистка служила с 1948 года.

Ранее в рф скончалась популярная советская актриса Ирина Мирошниченко. В 82 года она попала в больницу с тяжелой формой распространенного заболевания, которое сперва пыталась вылечить самостоятельно.

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