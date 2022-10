Умерла легендарная американская исполнительница кантри

Умерла Лоретта Линн / news.sb.by

На 91-м году жизни умерла американская певица и композитор Лоретта Линн, одна из наиболее популярных исполнительниц кантри-музыки в 1960-80-х годах, пишет издание The Guardian.

"Наша драгоценная мама, Лоретта Линн, мирно умерла во сне сегодня утром, 4 октября, дома, на своем любимом ранчо в Харрикейн Миллс", - сообщили родственники звезды.

Певица умерла у себя дома в штате Теннесси, США.

Артистка стала известной в 1966 году после выхода песни Don't Come Home a Drinkin' (With Lovin' on Your Mind). Линн является трехкратным лауреатом американской музыкальной премии "Грэмми", при этом номинировали ее порядка 18 раз. За всю свою карьеру артистка выпустила более 60 альбомов.

Кроме того, Линн в 1976 году выпустила автобиографичную книгу "Дочь шахтера", по которой в 1980-м поставили кинофильм.

