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Умер звезда "Спасателей Малибу"

Алена Кюпели
23 октября 2024, 13:08
589
Родившийся в Лос-Анджелесе Ньюман прославился в 90-х годах как главный спасатель на телевидении Майк.
Умер Майкл Ньюман
Умер Майкл Ньюман / Коллаж Главред, скриншот видео

Звезда некогда популярного американского сериала "Спасатели Малибу" Майкл Ньюман умер после того, как в 2006 году ему поставили диагноз "болезнь Паркинсона".

Как сообщает издание PEOPLE, на момент смерти ему было 67 лет.

Близкий друг Ньюмана Мэтт Фелкер, снявший недавний документальный сериал Hulu "После спасателей Малибу: Момент на солнце", рассказал, что покойный актер умер "от осложнений на сердце" вечером в воскресенье 20 октября "в окружении своей семьи и друзей".

видео дня

"Я видел Майка в последний раз, когда он был в сознании, и он посмотрел на меня и в типичной для Майка манере сказал: "Ты как раз вовремя", — рассказал Фелкер.

Сериал "Спасатели Малибу"

Спасатели Малибу - американский телесериал о спасателях, которые патрулируют пляжи округа Лос-Анджелес в Калифорнии. Сериал выходил в эфир с 1989 по 1999 годы (и в 1999—2001 годах как Baywatch Hawaii). В Книге рекордов Гиннесса "Спасатели Малибу" упоминаются как самое просматриваемое телевизионное шоу за всё время, с более чем 1,1 млрд зрителей.

Родившийся в Лос-Анджелесе Ньюман прославился в 90-х годах как главный спасатель на телевидении Майк "Новичок" Ньюман в долгоиграющем сериале и был единственным участником актерского состава, который на самом деле был спасателем. Он появился в 150 эпизодах сериала, который шел с 1989 по 2001 год — больше эпизодов шоу, чем кто-либо другой, кроме Дэвида Хассельхоффа.

Ньюман также был штатным пожарным и поддерживал свой график в пожарной части во время съемок шоу. Когда сериал закончился, он продолжал тушить пожары, пока не вышел на пенсию после 25 лет.

Умер Майкл Ньюман
Умер Майкл Ньюман / Скриншот YouTube

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