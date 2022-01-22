Умер звезда фильмов Узник замка Иф и Ранетки

Артист скончался в 76 лет.
Умер известный советский актер, прославившийся в сериалах Узник замка Иф и Ранетки, Арнис Лицитис. Причина смерти артиста пока неизвестна.
Его не стало 21 января.
"Из жизни ушел выдающийся актер, милый и приятный мужчина и, наконец, мой друг — Арнис Лицитис. Сложно что-то говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино", - написал в Facebook друг звезды - спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.
Читайте такжеУмер Мит Лоуф - звезда фильмов Бойцовский клуб и Бладрэйн, рок-музыкант и обладатель ГрэммиГлавное из жизни Лицитиса
Арнис Лицитис известен публике, как актер театра и кино. Окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории.
Свою карьера начал в 1965 году. На его счету роли в таких картинах, как Долгая дорога в дюнах, Мираж, Малиновое вино, Узник замка Иф, Признать виновным, Ранетки, Мушкетеры двадцать лет спустя.
Был женат на актрисе Инге Айзбалт.
Напомним, певица Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после самоубийства 17-летнего сына.
Читайте также:
- Известный украинский продюсер назвал двух самых конфликтных звезд отечественного шоу-бизнеса
- Солистка KAZKA ошеломила результатами похудения: сколько сбросила звезда
- 45-летняя звезда сериала Клон показала пышные ягодицы в игривом костюме чертенка
- Звезда Сватов очаровала атмосферными фото с сыном и мужем
- Звезда сериалов Марш Турецкого и Каменская попала в реанимацию после пожара в ее квартире
- "Принцесса Диана" показала татуировку на бритом лобке: звезда сериала Корона засветила интимное фото
- Умер Мит Лоуф - звезда фильмов Бойцовский клуб и Бладрэйн, рок-музыкант и обладатель Грэмми