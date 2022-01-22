Умер звезда фильмов Узник замка Иф и Ранетки

Арнис Лицитис и Зигизмундс Залманис/ facebook.com/zigismunds.zalmanis

Умер известный советский актер, прославившийся в сериалах Узник замка Иф и Ранетки, Арнис Лицитис. Причина смерти артиста пока неизвестна.

Его не стало 21 января.

"Из жизни ушел выдающийся актер, милый и приятный мужчина и, наконец, мой друг — Арнис Лицитис. Сложно что-то говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино", - написал в Facebook друг звезды - спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.

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Арнис Лицитис известен публике, как актер театра и кино. Окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории.

Свою карьера начал в 1965 году. На его счету роли в таких картинах, как Долгая дорога в дюнах, Мираж, Малиновое вино, Узник замка Иф, Признать виновным, Ранетки, Мушкетеры двадцать лет спустя.

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Был женат на актрисе Инге Айзбалт.

Напомним, певица Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после самоубийства 17-летнего сына.

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