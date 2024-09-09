Умер звезда "12 стульев" и "Места встречи изменить нельзя"

Украинское театральное сообщество потеряло яркую и самобытную личность.

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Умер Валерий Бассель - скончался известный одесский актер Валерий Бассель / коллаж: Главред, фото: pexels.com, kino-teatr.ru

В воскресенье 8 сентября из жизни ушел Валерий Бассель - украинский актер театра и кино, театральный режиссер и заслуженный артист Украины. Ему было 85 лет.

Трагическую новость сообщила пресс-служба Одесского академического областного театра кукол на своей странице в Facebook. В этом театре Бассель служил с 2012 года.

"С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни Валерий Михайлович Бассель, заслуженный артист Украины, актер, режиссер, педагог, неповторимая творческая личность, гуру нашего театра. Ему было 85 лет. Это огромная потеря для театральной Одессы. Соболезнования всем близким и поклонникам таланта Артиста. Прощание с Валерием Басселем состоится во вторник 10 сентября, возле Одесского академического театра кукол (улица Пастера, 15)", - сообщает театр.

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Валерий Бассель с 1972 по 1990 год служил в Одесском областном академическом драматическом театре. В девяностых был режиссером одесских телерадиокомпаний. Был основателем и руководителем театра "Суета сует".

На счету Басселя бесчисленное количество театральных постановок и более 60 ролей в кино и сериалах - "Место встречи изменить нельзя", "Волшебный голос Джельсомино", "Зеленый фургон", "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Двенадцать стульев", "Трест, который лопнул" и др.

Одесский академический областной театр кукол - что известно? Одесский академический областной театр кукол - областной театр кукол для детей и взрослых в городе Одессе. Театр кукол был основан в Одессе в 1932 году, и является одним из старейших в стране. Заведение начало свою работу при Одесском Театре юного зрителя. От 8 ноября 2018 года, согласно приказу Министерства культуры Украины №968 театру присвоен статус академического. Действующий репертуар Одесского областного театра кукол включает около 30 спектаклей. Репертуар театра составляют различные по стилям и жанрам спектакли, созданные по произведениям украинских и зарубежных авторов, сообщает Википедия.

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