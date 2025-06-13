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Умер участник группы "Океан Эльзы" - что случилось

Элина Чигис
13 июня 2025, 11:23
294
Гриша Чайка боролся с тяжелым заболеванием.
Гриша Чайка
Гриша Чайка - чем болел / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Океан Эльзы, pixabay.com/

Кратко:

  • Музыкант Гриша Чайка умер
  • С какой болезнью он боролся

Украинский известный музыкант Гриша Чайка, который выступал вместе с группой Океан Эльзы, умер от рака крови.

Печальное известие сообщили на странице группы в Facebook вчера, 12 июня.

видео дня

"Ушел из жизни Гриша Чайка. Талантливый музыкант, гитарист группы "4АЙКА", участник нашей концертной команды, с которым мы работали много лет", – написали коллеги музыканта.

Также они отметили, что в последние месяцы Гриша серьезно болел.

"Он боролся со страшной болезнью, но Бог забрал его к себе. Светлая память тебе, друг, Гриша Чайка", – добавила группа.

Гриша Чайка много выступал концертах
Гриша Чайка много выступал концертах / фото: instagram.com, Гриша Чайка

Поклонники выразили свои соболезнования в комментариях и поддержали родных Чайки.

"Светлая память, соболезнования родным и друзьям. Гриша всегда был добрым и дружеским";

"Очень жаль, слишком талантлив и слишком молод, чтобы покинуть этот мир! Царство ему небесное и покой души";

"Искренние соболезнования семье и всей команде ОЭ. Пусть покоится с миром", - написали фанаты.

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Кто такой Гриша Чайка?

Гриша Чайка - основал группу 4АЙКА в 2000 году. Работал сессионным гитаристом и гитарным техником Океана Эльзы с 2015 года. Также был участником групп Sunsay и Kislorod.

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