Артист более 20 лет боролся с раком лимфатической системы.

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От рака умер солист группы На-На

Коротко:

От чего умер Владимир Левкин

Когда он заболел

В террористической России на 58-м году жизни скончался солист группы На-На. Владимир Левкин.

О кончине экс-солиста группы "На-На" сообщила его жена, которую цитирует пропагандистский телеграмм-канал Mash.

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Причина смерти Владимира Левкина — онкология лимфатической системы. С заболеванием он боролся больше 20 лет.

Левкин покинул основной состав группы ещё в 90-х ради сольной карьеры. В 2003 у него обнаружили рак лимфатической системы 4-ой стадии.

После лечения у артиста случилась ремиссия. Несколько лет назад онкология вернулась. Сегодня утром певец скончался в больнице.

1 ноября он давал сольный концерт. А последний раз Владимир появлялся на публике вместе с женой и дочкой 9 ноября — на юбилее Пахмутовой в Большом театре.

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