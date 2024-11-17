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Умер солист группы На-На: что случилось

Алена Кюпели
17 ноября 2024, 11:10
266
Артист более 20 лет боролся с раком лимфатической системы.
От рака умер солист группы На-На
От рака умер солист группы На-На

Коротко:

  • От чего умер Владимир Левкин
  • Когда он заболел

В террористической России на 58-м году жизни скончался солист группы На-На. Владимир Левкин.

О кончине экс-солиста группы "На-На" сообщила его жена, которую цитирует пропагандистский телеграмм-канал Mash.

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Причина смерти Владимира Левкина — онкология лимфатической системы. С заболеванием он боролся больше 20 лет.

Левкин покинул основной состав группы ещё в 90-х ради сольной карьеры. В 2003 у него обнаружили рак лимфатической системы 4-ой стадии.

После лечения у артиста случилась ремиссия. Несколько лет назад онкология вернулась. Сегодня утром певец скончался в больнице.

1 ноября он давал сольный концерт. А последний раз Владимир появлялся на публике вместе с женой и дочкой 9 ноября — на юбилее Пахмутовой в Большом театре.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что у российской известной актрисы и звезды "Бриллиантовой руки" Светланы Светличной обнаружили рак, но она была против хирургического вмешательства. Актриса боялась, что у нее может еще сильнее ухудшиться самочувствие после операции.

Легендарный Голливудский актер Тимоти Уэст, который был женат на актрисе из сериала "Башни Фолти" Прунелле Скейлс, умер в возрасте 90 лет, сообщила его семья.

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Чем прославилась группа На-На

"На-На" — советская и российская поп-группа из террористической Москвы. Основана в 1989 году Бари Алибасовым. Со временем состав группы неоднократно менялся, и из большого списка участников остались лишь Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин. Обладатель национальной музыкальной премии "Овация" в 1994 и 1995 годах.

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