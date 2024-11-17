Коротко:
- От чего умер Владимир Левкин
- Когда он заболел
В террористической России на 58-м году жизни скончался солист группы На-На. Владимир Левкин.
О кончине экс-солиста группы "На-На" сообщила его жена, которую цитирует пропагандистский телеграмм-канал Mash.
Причина смерти Владимира Левкина — онкология лимфатической системы. С заболеванием он боролся больше 20 лет.
Левкин покинул основной состав группы ещё в 90-х ради сольной карьеры. В 2003 у него обнаружили рак лимфатической системы 4-ой стадии.
После лечения у артиста случилась ремиссия. Несколько лет назад онкология вернулась. Сегодня утром певец скончался в больнице.
1 ноября он давал сольный концерт. А последний раз Владимир появлялся на публике вместе с женой и дочкой 9 ноября — на юбилее Пахмутовой в Большом театре.
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Чем прославилась группа На-На
"На-На" — советская и российская поп-группа из террористической Москвы. Основана в 1989 году Бари Алибасовым. Со временем состав группы неоднократно менялся, и из большого списка участников остались лишь Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин. Обладатель национальной музыкальной премии "Овация" в 1994 и 1995 годах.
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