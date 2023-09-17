Умер российский артист Добронравов

В террористической России, в возрасте 94 лет после продолжительной болезни умер поэт-песенник Николай Добронравов.
По информации пропагандистских телеграмм-каналов, мужчина долго болел.
Добронравов был мужем российского композитора Александры Пахмутовой.
В частности, он написал тексты для таких популярных в советские времена песен, как "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Я не могу иначе".
Также он написал тексты для песен "Беловежская пуща", "Трус не играет в хоккей", "Как молоды мы были", "Знаете, каким он парнем был", "И вновь продолжается бой" и другие.
Известно, что музыку для них написала его супруга Александра Пахмутова.
Напомним, ранее стало известно о том, что народный артист Украины, музыкант Ян Табачник умер 11 сентября. Последние годы аккордеонист тяжело болел и проходил лечение в одной из клиник Израиля.
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Также умер звезда сериала "Игра престолов" 36-летний Даррен Кент. Актер, вопреки многочисленным врожденным заболеваниям, которые в итоге и отняли у него жизнь, построил крайне успешную карьеру.
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