Умер пионер электронной музыки

Джон Эплтон / Пикаса

В США скончался композитор и педагог Джон Эпплтон. Его называли пионером электроакустической музыки.

Как сообщает Billboard, о смерти творца сообщил его сын Джей Джей. Эпплтон умер в 83 года, что стало причиной его смерти неизвестно.В молодости музыкант основал одну из первых студий электронной музыки в США. А в конце 1970-х годов вместе с Сиднеем Алонсо и Кэмероном Джонсом разработал цифровой синтезатор Synclavier. Этот инструмент позже продавали в мире по цене от 75 000 до 500 000 долларов. А сам Эпплтон сочинив на нем множество работ, гастролировал по Европе и США.

Также он преподавал в Университете Кэйо в Токио, в Стэнфордском и Калифорнийском университетах.

В последние годы занимался инструментальной и хоровой музыкой.

Напомним, на 77 году жизни скончалась певица, "королева соула и фанка" Бетти Дэвис. Причиной смерти Бетти Дэвис называют онкологию, которую диагностировали певице всего неделю назад.

Также ранее американская модель, Мисс США Вселенная-2019, 30-летняя Челси Кирст покончила с собой - причиной самоубийства считают травлю девушки в социальных сетях, однако в предсмертной записке об этом ни слова.

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