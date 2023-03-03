Умер легендарный джазмен, который изменил облик современного джаза

Саксофонист Уэйн Шортрер не дожил меньше полугода до своего 90-летия.

Умер Уэйн Шортер / instagram.com/wayneshorterofficial, pixabay.com

Американский джазовый музыкант и композитор Уэйн Шортер скончался 2 марта 2023 года в одной из больниц Лос-Анджелеса. Ему было 89 лет. Причина смерти джазмена не объявляется, однако последние годы он передвигался в инвалидном кресле.

Уход Шортера подтвердил изданию New York Post его представитель. "Визионер, композитор, саксофонист, художник, преданный буддист, верный муж, отец и дедушка Уэйн Шортер отправился в новое путешествие в рамках своей необычной жизни — покидая землю, какой мы ее знаем, в поисках изобилия новых вызовов и творческих возможностей. Всегда любознательный и постоянно исследующий — всегда бесстрашный и страстный новатор. Уэйн Шортер оставил неизгладимый след в развитии музыки за последние полвека", - говорится в официальном заявлении.

За свою жизнь Уэн Шортер выпустил более 200 композиций и получил множество наград, в том числе награду Кеннеди-центра в 2018 году. У него было пять почетных докторских степеней, одна из которых была присуждена в культовой Джульярдской школе Нью-Йорка в 2016 году. Шортер также был удостоен 11 премий Грэмми, в том числе в престижной номинации "За достижения всей жизни" (2015).

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Джазмен выступал с такими известными музыкантами, как Майлз Девис, Хэрби Хэнкок, Рон Картер, Тони Уильямс, и др. Как композитор он имел неизгладимое влияние на звучание современного джаза, при этом сам Шортер любил подчеркивать, что для него джазз не имеет правил. Для него это слово, которое переводится, как вызов.

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