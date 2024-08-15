В террористической России, которая напала на мирную Украину, скончался родной племянник путиниста и активного фаната Путина Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, Дмитрий Кончаловский.
Как пишет пропагандистский ресурс Стархит, о смерти мужчины сообщила его бывшая жена. По ее словам, ее муж сильно пил и ничего не видел, кроме стакана.
Позже Кончаловский судился со своей женой и пытался разделить имущество, однако у него ничего не вышло.
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Ранее украинский публицист и общественный деятель Виталий Капранов назвал виновного в смерти своего брата-близнеца Дмитрия, который умер в апреле в возрасте 56 лет.
Также стало известно, что британский миллионер Дэвид Томас Блит застрелил свою жену, популярную певицу Викторию Веру Блит, на вилле в Турции. Трагедия произошла на почве ревности.
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