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Умер композитор Евгений Дога - автор музыки к к/ф "Мой ласковый и нежный зверь" и "Табор уходит в небо"

Анна Подгорная
3 июня 2025, 20:33
630
В Молдове, откуда родом Евгений Дога, объявлен национальный траур.
Умер Евгений Дога
Умер Евгений Дога - автор вальса "Мой ласковый и нежный зверь" / коллаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/DogaEugen

Кратко:

  • Евгений Дога умер в возрасте 89 лет после продолжительной болезни
  • В Молдове в связи со смертью композитора, объявлен национальный траур

3 мая 2025 года умер советский и молдавский композитор Евгений Дога. Ему было 89 лет. Трагическую новость сообщила семья музыканта.

"С глубокой скорбью семья сообщает, что сегодня, 3 июня 2025 года, в 13:20, в возрасте 89 лет скончался Евгений Дога", - гласит некролог на официальной странице покойного в Facebook.

Детали и обстоятельства смерти его родные не раскрывают. Вероятной причиной в СМИ называют осложнения из-за онкологии, в частности сердечную недостаточность.

Умер Евгений Дога
Умер Евгений Дога - автор вальса "Мой ласковый и нежный зверь" / facebook.com/DogaEugen

На смерть всемирно известного композитора также отреагировала президент Республики Молдова Майя Санду. "Мне было грустно слышать о смерти великого Евгения Доги. Мы выросли, слушая песни из фильма "Мария Мирабела", мы плакали, слушая музыку из "Лаутарии". Мы повсюду носим с собой знаменитый вальс из "Gingașa și tandra mea fiară" ("Мой ласковый и нежный зверь") и узнаем композиции мастера с первых нот. Благодаря его творчеству Молдова стала красивее и богаче. Мы прощаемся с ним с печалью, но и с благодарностью. Чтобы почтить память великого Евгения Доги, день его похорон будет объявлен днем национального траура. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и всем людям, которые любили его и всегда будут носить в своем сердце", - написала она в своем блоге в Instagram.

Умер Евгений Дога
Умер Евгений Дога - автор вальса "Мой ласковый и нежный зверь" / instagram.com/maia.sandu

Творческое наследие Евгения Доги включает в себя 3 балета, концертную оперу "Диалоги любви", музыкальную комедию "Ясский карнавал", симфоническую поэму "Мама", 17 кантат, произведения для эстрадных, симфонических и струнных оркестров, сюиты, хоры, два реквиема, более 70 вальсов и почти триста романсов, сборники песен, музыку для спектаклей и телефильмов. Наиболее известной работой композитора считается вальс, который он написал для фильма "Мой ласковый и нежный зверь". Он стал известен во всем мире, и неформально причисляется к музыкальным шедеврам XX века.

Вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь" композитора Евгения Доги:

Стоит отметить, что Евгений Дога высказывался отрицательно про аннексию Крыма и признавал за Украиной право на собственную идентичность. Он осуждал аппетиты рф по возвращению бывших советских республик и ее активное вмешательство в дела независимых государств.

"Не могу понять, например, почему Украине нужно навязывать чужой образ жизни. Возможно, не вполне уместное сравнение, но, если кот любит ходить по крыше, то пусть он себе ходит по крыше. На то он и кот. Я не должен навязывать ему то, что люблю я. Пусть украинцы живут так, как они хотят. ... Откровенно говоря, не могу себе представить, чтобы кто-то пришел ко мне домой, и начал диктовать и указывать, как и куда я должен поставить кресла, стол, кровать, какую люстру повесить, какого цвета должны быть обои и занавески. Здесь, в моем доме, все сделано моими руками и в моем понимании комфорта. И я ничего никогда не приму другого, что нарушило бы мой статус, и мои понятия об этом статусе", - говорил Евгений Дога в беседе с агентством Укринформ в 2014 году.

Евгений Дога
Умер Евгений Дога - автор вальса "Мой ласковый и нежный зверь" / facebook.com/DogaEugen

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