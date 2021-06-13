Лесь Герасимчук умер / pixabay

12 июня умер известный украинский писатель, переводчик и культуролог Лесь Герасимчук, который переводил с английского произведения Джека Лондона, Даниэля Дефо, Уолта Уитмена и др.

Об этом сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский, ссылаясь на жену умершего. Ему было 76 лет. Писатель и литератор родился в Киеве в 1944 году. Его мать - балерина Лидия Герасимчук, отец - инженер-мелиоратор Абрам Насушкин.

Герасимчук возглавлял отдел информации в Институте комплексного использования водных ресурсов. Он также основал и издавал ряд отраслевых журналов, в которых вел англоговорящую часть.

На протяжении своей жизни он сотрудничал с Всесоюзным бюро научно-технического перевода.

Герасимчук знал 4 языка: английский, украинский, польский и русский.

Периодически работал синхронным переводчиком на международных конференциях.

Герасимчук был первым главным редактором еженедельников Президентский вестник и Власть и политика. Совершил ряд переводов с греческого Библии и выдал приказ Священного Писания для различных категорий населения.

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Собственные произведения:

Зодия (сборник). 1993

Ты сказал (сборник). 1994

Время миражей (сборник). 1998

Луна шофара (сборник). 2000

Американский бард в Украине. 2009

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