Герасимчук возглавлял отдел информации в Институте комплексного использования водных ресурсов.
12 июня умер известный украинский писатель, переводчик и культуролог Лесь Герасимчук, который переводил с английского произведения Джека Лондона, Даниэля Дефо, Уолта Уитмена и др.
Об этом сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский, ссылаясь на жену умершего. Ему было 76 лет. Писатель и литератор родился в Киеве в 1944 году. Его мать - балерина Лидия Герасимчук, отец - инженер-мелиоратор Абрам Насушкин.
Герасимчук возглавлял отдел информации в Институте комплексного использования водных ресурсов. Он также основал и издавал ряд отраслевых журналов, в которых вел англоговорящую часть.
На протяжении своей жизни он сотрудничал с Всесоюзным бюро научно-технического перевода.
Герасимчук знал 4 языка: английский, украинский, польский и русский.
Периодически работал синхронным переводчиком на международных конференциях.
Герасимчук был первым главным редактором еженедельников Президентский вестник и Власть и политика. Совершил ряд переводов с греческого Библии и выдал приказ Священного Писания для различных категорий населения.
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Собственные произведения:
- Зодия (сборник). 1993
- Ты сказал (сборник). 1994
- Время миражей (сборник). 1998
- Луна шофара (сборник). 2000
- Американский бард в Украине. 2009
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