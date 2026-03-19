Что сказала Анастасия Приходько:
- Европейцы обеспокоены войной в Украине
- Существует "закулисная" политика
Украинская певица Анастасия Приходько считает, что "правильный переговорный процесс" об окончании войны в Украине начнется не раньше 2028 года. Такое мнение она выразила в интервью "РБК-Украина".
По её словам, в ближайшие годы могут происходить лишь отдельные этапы, однако они не будут означать начало действительно эффективного переговорного процесса.
Артистка отметила, что позитивно оценивает внимание европейских стран к ситуации, но убеждена: ключевые шаги в направлении реальных договорённостей стоит ожидать позже.
"Я очень рада, что европейцы обеспокоены этим всем, конечно. Но я считаю, что основные процессы правильного переговорного процесса начнутся в 2028 году, не раньше", - заявила она.
Объясняя свою позицию, Приходько подчеркнула, что следит за событиями с 2014 года и делает выводы на основе личного опыта и наблюдений.
Она напомнила, что в начале войны на Донбассе многие украинцы не воспринимали происходящее всерьёз, несмотря на человеческие потери. Сейчас, по её мнению, продолжается сложный этап, который в итоге приведёт к изменению ситуации.
Певица считает, что текущие процессы являются частью более широкой динамики, и со временем "маятник" обязательно качнётся в другую сторону, поскольку подобные конфликты не остаются в застое.
Кроме того, она обратила внимание на существование не только публичной, но и "закулисной" дипломатии, подчеркнув важность критического подхода к информации и её проверки.
О персоне: Анастасия Приходько
Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.
В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.
По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.
