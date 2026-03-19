В сети появилось свежее фото Лины Костенко: как она выглядит в свои 96 лет

Алена Кюпели
19 марта 2026, 21:21
Новые фото Лины Костенко - большая редкость в сети, но сегодня именно такой день.
Лине Костенко 96 - как она выглядит
Лине Костенко 96 - как она выглядит

  • Как сейчас выглядит Лина Костенко
  • Сколько ей исполнилось лет
  • Кто сделал пост на ее честь

Сегодня, 19 марта, в сети появилось редкое фото легендарной украинской поэтессы Лины Костенко. Именно в этот день украинская писательница, известна своими цитатами, празднует день рождения.

В честь важной даты, директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович показал редкий кадр, где писательница позировала на камеру. "Сегодня исполняется 96 лет королеве современной украинской поэзии - Лине Костенко!" - подписал свой пост Малкович в Instagram.

Как сейчас выглядит Лина Костенко
Как сейчас выглядит Лина Костенко

Он также добавил: "С днем рождения, дорогая Лина Васильевна! Многая лита! Большая честь доносить до людей Ваше Высокое Слово! В эти летописные дни больших испытаний Лина Костенко мужественно остается на первой линии национальной обороны. Боже, храни наше Отечество и нашу Королеву!".

Как сейчас выглядит Лина Костенко
Как сейчас выглядит Лина Костенко

Кроме того, фотографией с поэтессой поделилась певица Джамала. На своей странице в Instagram, она опубликовала фото с поэтессой. "С днем рождения, Лина Васильевна", - написала она.

Джамала поздравила Лину Костенко
Джамала поздравила Лину Костенко
Лина Костенко
Лина Костенко

Отметим, как сообщал Главред, 18 марта стало известно о смерти украинского актера, КВН-щика и участника шоу "Лига Смеха" Александра Замши. Новость о том, что артиста больше нет появилась на странице артиста в Instagram. "Саши больше нет", - сказано в социальной сети артиста.

Ранее стало известно о том, что американский актер, мастер боевых искусств Чак Норрис был экстренно госпитализирован на Гавайях.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Лина Костенко

Лина Костенко - украинская писательница-шестидесятница, поэтесса, общественный деятель. Номинантка на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Джамала Лина Костенко новости шоу бизнеса
Главное за день

Ещё
"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

21:40Война
"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

20:27Украина
Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

20:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Алла Борисовна знает: в РФ раскрыли правду о "тайной" жизни Галкина

Алла Борисовна знает: в РФ раскрыли правду о "тайной" жизни Галкина

Последние новости

21:40

"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

21:31

Гороскоп Таро на апрель 2026: Весам - завершение, Скорпионам - доход, Стрельцам - победаВидео

21:21

В сети появилось свежее фото Лины Костенко: как она выглядит в свои 96 лет

21:10

Люди, рождённые в конкретные четыре месяца, обладают уникальной харизмой

21:01

Температура поднимется: в какой из дней выходных в Днепре будет теплее всего

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
20:40

"Я очень рада": известная певица сделала прогноз об окончании войны в Украине

20:35

Когда закончится война с Ираном: раскрыт неожиданный прогноз и главное условие

20:27

"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

20:07

Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

Реклама
20:06

Ситуация изменилась: украинцам рассказали об отключении света на 20 марта

19:44

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из УкраиныВидео

19:32

Враг изменил тактику: эксперт назвал два направления, на которых РФ концентрирует силы

19:25

Один гениальный трюк навсегда избавит раковину от грязи и засоров: в чем "фишка"

19:21

Была царицей семь дней: как галичанка покорила Москву и за что прокляла Романовых

19:18

От гуманитарного бремени к экономическому двигателю: новая роль внутренне перемещенных лиц в жизни общинмнение

19:10

Денисенко рассказал, как конфликт вокруг Ирана влияет на мировую политику и переговорымнение

19:09

Штрафы и полиция — почему в Испании нельзя делать ремонт, объяснение удивитВидео

18:47

Черешня перестанет "лысеть": метод обрезки, который удваивает количество плодовВидео

18:41

Чака Норриса срочно госпитализировали из-за неотложной медицинской ситуации

18:32

Разведка узнала планы РФ о новом наступлении: полковник назвал направление атаки

Реклама
18:31

Кейт Миддлтон выгуляла любимые туфли Керри Брэдшоу

18:30

Девушка назвала неожиданный плюс "некрасивой" внешности: может помочь

18:21

Трамп считает Лукашенко своим "хорошим другом" и снимает часть санкций

18:16

Вышло в свет переиздание книги "Магда" Сай-Боднара: в сети делятся впечатлениями

17:59

США дали Украине сигнал насчет переговоров — какое условие для завершения войны

17:58

Тест на IQ: нужно найти 4 отличия на картинке мальчика на велосипеде за 12 с

17:56

Дороже - не всегда лучше: правда о жирности сливочного масла

17:48

Деревня, где время остановилось: почему люди ушли и больше не вернулись

17:45

Главный секрет свежести: одни трюк с салфеткой спасёт продукты в холодильникеВидео

17:45

Чем пахнет Наталка Денисенко: духи для легкости и солнечного настроенияВидео

17:35

Кому придётся всё менять: Таро-прогноз на новолуние 19 марта для всех знаковВидео

17:20

"Богачи будущего": эксперт сказал, какие профессии останутся вне власти ИИ

17:19

Солнце и тепло на паузе: в Тернопольской области задержится облачная погода

17:11

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

16:48

Важно сделать весной: один ингредиент спасает от мух и личинок в мусореВидео

16:45

Резкий рост цен на АЗС: будет ли новое подорожание и чего ждать украинцамВидео

16:31

РФ хочет запускать ракеты Х-101 без самолетов: украинцев предупредили о новой угрозе

16:27

Мокрый снег с дождем налетит на Львовщину: когда погода резко изменится

16:10

Жизнь забурлит новыми красками: три знака зодиака окажутся на вершине счастья

16:09

"Прекрасный мужчина": Леся Никитюк раскрыла своего "сводника"

Реклама
15:53

Россия усилит давление: военный удивил прогнозом о сроках окончания войны

15:53

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценноеВидео

15:43

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

15:20

Зачем водители заворачивают ключи от машины в фольгу: объяснение удивит многих

15:11

"Никогда не мог ненавидеть": 100-летний голливудский актер назвал секрет долголетия

15:10

Секретный трюк садоводов перед посадкой заставляет цветы расти быстрее

14:59

"Живу в молчании": Лина Костенко впервые за долгое время высказалась стихом

14:57

Гороскоп Таро на завтра 20 марта: Раку - признаваться, Льву - не останавливаться

14:56

Цена уже под 100 гривен: в Украине рекордно дорожает один продукт

14:52

В воздух взлетели топ-цели в Крыму и еще в двух областях: Генштаб раскрыл детали

