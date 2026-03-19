В сети появилось свежее фото Лины Костенко: как она выглядит в свои 96 лет

Сегодня, 19 марта, в сети появилось редкое фото легендарной украинской поэтессы Лины Костенко. Именно в этот день украинская писательница, известна своими цитатами, празднует день рождения.
В честь важной даты, директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович показал редкий кадр, где писательница позировала на камеру. "Сегодня исполняется 96 лет королеве современной украинской поэзии - Лине Костенко!" - подписал свой пост Малкович в Instagram.
Он также добавил: "С днем рождения, дорогая Лина Васильевна! Многая лита! Большая честь доносить до людей Ваше Высокое Слово! В эти летописные дни больших испытаний Лина Костенко мужественно остается на первой линии национальной обороны. Боже, храни наше Отечество и нашу Королеву!".
Кроме того, фотографией с поэтессой поделилась певица Джамала. На своей странице в Instagram, она опубликовала фото с поэтессой. "С днем рождения, Лина Васильевна", - написала она.
Отметим, как сообщал Главред, 18 марта стало известно о смерти украинского актера, КВН-щика и участника шоу "Лига Смеха" Александра Замши. Новость о том, что артиста больше нет появилась на странице артиста в Instagram. "Саши больше нет", - сказано в социальной сети артиста.
Ранее стало известно о том, что американский актер, мастер боевых искусств Чак Норрис был экстренно госпитализирован на Гавайях.
Вас также может заинтересовать:
- Она дома: дочь писательницы Лины Костенко рассказала о ее состоянии
- "Для меня большая честь": как Валерий Залужный поздравил Лину Костенко с юбилеем
- "Так мы пошли за ним": как Лина Костенко встретилась с диктатором Путиным
О персоне: Лина Костенко
Лина Костенко - украинская писательница-шестидесятница, поэтесса, общественный деятель. Номинантка на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году, сообщает Википедия.
