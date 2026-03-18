Ему был 41 год: умер участник "Лиги Смеха"

В сети сообщили о смерти популярного артиста и КВН-щика Александра Замши.

Умер Александр Замша / Коллаж Главред, фото Instagram/zamsha_oleksandr

Сегодня, 18 марта стало известно о смерти украинского актера, КВН-щика и участника шоу "Лига Смеха" Александра Замши.

Новость о том, что артиста больше нет появилась на странице артиста в Instagram. "Саши больше нет", - сказано в социальной сети артиста.

О причинах смерти артиста пока ничего не известно. Близкие лишь сообщили о том, что актер будет похоронен в Каменском.

"Прощание с Александром состоится 21.03.2026 ο 10.00. Новая сцена Академического музыкально-драматического театра им. Леси Украинки улица Николая Лысенко, 24, Каменское", - сказано в сообщении.

У артиста осталась жена и сын.

О шоу: Лига Смеха Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95, сообщает Википедия. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.

