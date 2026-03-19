Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Илья Николаенко строит карьеру в РФ под псевдонимом Илья Никко

Илья Николаенко строит карьеру в РФ под псевдонимом Илья Никко

Певец жалуется, что от него отвернулись близкие друзья

Певец лайкнул на своей странице в Instagram комментарий "Слава Украине!"

Украинский 29-летний певец Илья Николаенко покинул родину и начал строить карьеру в России, умалчивая о войне. Об этом пишет российское издание Teleprogramma.

Илья Николаенко прославился в 2021 году как талантливый артист благодаря участию в 11-м сезоне "Голоса країни". В проекте он боролся за победу в команде Надежды Дорофеевой и прошел до финала. Однако, когда началась полномасштабная война в Украины, певец покинул родную страну и сейчас строит карьеру в Российской Федерации под псевдонимом Илья Никко.

Пока родную Украину обстреливали российскими ракетами, Илья занимался развитием карьеры в Москве, выпуская новые каверы, треки и выступая на музыкальных мероприятиях. Артист получил российское гражданство и стал участником 14-сезона шоу "Голос" в Москве. Некоторые свои композиции он теперь исполняет в косоворотке, а в его репертуаре появилась русская народная песня "Во поле береза стояла".

Илья пожаловался на то, что встав на сторону страны-агрессора от него отвернулись близкие друзья и никто из Украины не хочет поддерживать с ним связь.

"Мне до сих пор грустно от того, что почти все мои близкие друзья и люди, которые меня окружали, отвернулись от меня из-за моего решения жить в России и получить российское гражданство. Для меня это стало, наверное, самым сильным ударом в жизни - когда отворачиваются те, кого ты считал родными и кто, казалось бы, должен быть рядом в любой ситуации. Но именно эта история многое мне показала. Я понял, что рядом со мной были не те люди, которых можно назвать настоящими друзьями. И пусть это было больно, зато сейчас рядом со мной - самые искренние, самые честные и по-настоящему добрые. Те, кто любит меня любым и готов поддержать всегда. Именно это окружение я теперь особенно ценю", - заявил Илья Николаенко.

Илья Николаенко признается, что мечтает "стать известным артистом, собирать большие концерты и делиться своей музыкой с огромным количеством людей".

Стоит отметить, что Илья Николаенко ведет свою страницу в запрещенной в России соцсети Instagram под именем ilya_nikko. На ней кто-то из подписчиков под одним из постов певца написал лозунг "Слава Украине!" В ответ Илья Николаенко лайкнул этот комментарий.

О персоне: Илья Николаенко Илья Николаенко - украинский певец из Киева; окончил Киевское эстрадно-цирковое училище. Николаенко - финалист 11-го сезона шоу "Голос країни" (команда Нади Дорофеевой). После участия в проекте в 2021 году он жил за границей, а затем переехал в Россию, получил гражданство РФ и начал карьеру в Москве, подписав контракт с лейблом Davia Music, выпуская песни на русском языке.

