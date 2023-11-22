Умер известный украинский актер и звезда сериалов "Возвращение Мухтара" и "Нюхач-2"

Ушел из жизни известный украинский актер и заслуженный артист Украины Александр Крыжановский.

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Крыжановский умер на 67-м году жизни / коллаж Главред, кадры из сериала "Нюхач-2"

В Киеве на 67-м году жизни скончался известный украинский актер, театральный деятель и звезда сериалов "Нюхач-2" и "Швабра" Александр Крыжановский. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал его сын Владимир.

"Мой отец, Александр Крыжановский, сегодня вечером умер от инфаркта и сопутствующих осложнений. Прощание состоится в ближайшие дни в месте, которому он посвятил последние 25 лет своей жизни — Театр на Печерске. Дату и время сообщим позже" – написал Крыжановский-младший.

Александр Крыжановский – известный украинский театральный режиссер, актер. Имел звание "Заслуженный артист Украины". Много лет работал в Театре на Подоле, а затем в течение 25 лет был художественным руководителем театра на Печерске.

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Многим украинцам Александр Крыжановский известен по ролям в таких проектах, как "Возвращение Мухтара", "Нюхач-2", "Несокрушимая", "По законам военного времени", "Швабра".

Напомним, ранее стало известно о том, что итальянский певец и композитор-песенник Тото Кутуньо скончался в Милане в больнице Святого Рафаэля.

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