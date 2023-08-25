Умер известный украинский актер

Актер умер в достаточно молодом возрасте - 58 лет.

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Умер Юрий Потапенко / Коллаж Главред, фото скриншот, MK.ru

Стало известно о смерти известного украинского актера - Юрия Потапенко.

По информации Молодого Театра в Facebook, артисту было всего 58 лет. "Еще две недели назад в разговоре Юрий пожаловался на боль в сердце, а сегодня его не стало. В это тяжело поверить, тяжело принять", - пишут коллеги актера.

Сообщается, что Потапенко играл в Молодом театре 32 года. В частности, он сыграл в таких спектаклях, как "Гагарин и Барселона", "Очарованный", "Момент", "Осенний блюз", "Саломея", "Сватовство на Гончаровке". Он также снимался в 56 кинопроектах, среди которых "Тарас Шевченко. Завет", "Кайдашева семья", "На линии жизни".

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"Зрители ценили талант актера и умение перевоплощаться в совершенно разные образы, а коллеги будут помнить Юрия как искреннего друга, готового всегда прийти на помощь в трудный момент", - сообщили в Молодом театре.

Напомним, ранее стало известно о том, что итальянский певец и композитор-песенник Тото Кутуньо скончался в Милане в больнице Святого Рафаэля.

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