Джорджо Армани - смерть дизайнера / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сегодня, 4 сентября, умер известный итальянский дизайнер Джорджо Армани. Легенда мировой моды ушел из жизни в возрасте 91 года, сообщает издание La Repubblica.

Армани длительное время находился на домашней реабилитации после госпитализации, о которой до последнего не сообщали публично.

Смерть дизайнера официально подтвердил модный дом "Джорджо Армани".

Модный дом "Giorgio Armani" официально подтвердил смерть дизайнера / фото: instagram.com, Джорджио Армани

"С глубочайшей скорбью Armani Group объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы: Джорджо Армани. Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнеры, мирно скончался в окружении близких", - сообщили в официальном Instagram модного дома.

По информации итальянских медиа, Армани оставался преданным своему делу до конца. Из-за болезни у дизайнера не было возможности лично быть на показах, однако он контролировал подготовку коллекций онлайн, следил за каждой деталью и готовился к юбилейному шоу по случаю 50-летия бренда, запланированного на 28 сентября в Милане.

Джорджо Армани был одним из первых кутюрье, публично поддержавших Украину после начала полномасштабной российской агрессии. В феврале 2022 года показ его модного дома прошел без использования музыки и аплодисментов. Знаменитый дизайнер объяснил, что это был его способ выразить уважение пострадавшим от войны украинцам. Также Армани пожертвовал 500 тысяч евро в помощь Украине.

Джорджо Армани - биография

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, Италия. Сначала он учился на врача, однако после прохождения военной службы решил сменить путь и получил первый опыт в модной индустрии в миланском универмаге Rinascente. В 1975 году Армани вместе с партнером Серджо Галеотти основал бренд Giorgio Armani и быстро получил признание как дизайнер. За свой вклад в мир моды он получил прозвище "Re Giorgio" - "Король Джорджо".

О персоне: Джорджио Армани Джорджо Армани (итал. Giorgio Armani; 11 июля 1934, Пьяченца — 4 сентября 2025, Милан) — итальянский дизайнер модной одежды и аксессуаров, глава дома моды Giorgio Armani, сообщает Википедия. 3 июля 2008 года Армани был награжден государственной наградой Франции – орденом Почетного легиона. Награду модельеру вручил президент Франции Николя Саркози. С 2002 года Армани был Послом Доброй Воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН.

