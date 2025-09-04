Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Умер известный итальянский дизайнер Джорджо Армани

Кристина Трохимчук
4 сентября 2025, 16:32обновлено 4 сентября, 17:49
201
Легендарный дизайнер умер во время домашней реабилитации.
Джорджио Армани
Джорджо Армани - смерть дизайнера / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Джорджо Армани умер
  • Причина смерти известного дизайнера

Сегодня, 4 сентября, умер известный итальянский дизайнер Джорджо Армани. Легенда мировой моды ушел из жизни в возрасте 91 года, сообщает издание La Repubblica.

Армани длительное время находился на домашней реабилитации после госпитализации, о которой до последнего не сообщали публично.

видео дня

Смерть дизайнера официально подтвердил модный дом "Джорджо Армани".

Джорджио Армани
Модный дом "Giorgio Armani" официально подтвердил смерть дизайнера / фото: instagram.com, Джорджио Армани

"С глубочайшей скорбью Armani Group объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы: Джорджо Армани. Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнеры, мирно скончался в окружении близких", - сообщили в официальном Instagram модного дома.

По информации итальянских медиа, Армани оставался преданным своему делу до конца. Из-за болезни у дизайнера не было возможности лично быть на показах, однако он контролировал подготовку коллекций онлайн, следил за каждой деталью и готовился к юбилейному шоу по случаю 50-летия бренда, запланированного на 28 сентября в Милане.

Джорджо Армани был одним из первых кутюрье, публично поддержавших Украину после начала полномасштабной российской агрессии. В феврале 2022 года показ его модного дома прошел без использования музыки и аплодисментов. Знаменитый дизайнер объяснил, что это был его способ выразить уважение пострадавшим от войны украинцам. Также Армани пожертвовал 500 тысяч евро в помощь Украине.

Джорджо Армани - биография

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, Италия. Сначала он учился на врача, однако после прохождения военной службы решил сменить путь и получил первый опыт в модной индустрии в миланском универмаге Rinascente. В 1975 году Армани вместе с партнером Серджо Галеотти основал бренд Giorgio Armani и быстро получил признание как дизайнер. За свой вклад в мир моды он получил прозвище "Re Giorgio" - "Король Джорджо".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что в Канаде после продолжительной болезни скончался легендарный актер из индейского народа ирокезов Грэм Грин. Актер прославился своими ролями в культовых фильмах "Танцующий с волками", "Громовое сердце" и "Сумерки".

Также ранее в Киеве умер художник-постановщик мультфильма "Остров сокровищ" бурятского происхождения Радна Сахалтуев. По словам Сергея Трымбача, художник действительно имел крылья и возвышался над миром обыденности.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Джорджио Армани

Джорджо Армани (итал. Giorgio Armani; 11 июля 1934, Пьяченца — 4 сентября 2025, Милан) — итальянский дизайнер модной одежды и аксессуаров, глава дома моды Giorgio Armani, сообщает Википедия.

3 июля 2008 года Армани был награжден государственной наградой Франции – орденом Почетного легиона. Награду модельеру вручил президент Франции Николя Саркози. С 2002 года Армани был Послом Доброй Воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса новости моды Джорджо Армани
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Официально раскрыты детали гарантий безопасности для Украины - чего ждать после войны

Официально раскрыты детали гарантий безопасности для Украины - чего ждать после войны

17:57Война
"Коалиция желающих" готовит сюрприз Путину: какое оружие получит Украина

"Коалиция желающих" готовит сюрприз Путину: какое оружие получит Украина

17:01Война
РФ нанесла убийственный удар на Черниговщине - ракета попала по гражданским

РФ нанесла убийственный удар на Черниговщине - ракета попала по гражданским

16:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет все

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет все

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

17:57

Официально раскрыты детали гарантий безопасности для Украины - чего ждать после войны

17:45

Очень плохая примета: что нельзя носить в день церковного праздника 5 сентября

17:33

Стало известно, кем заменят Анджелину Джоли в новой "Ларе Крофт"

17:27

У Порошенко не имеют права указывать Мадяру и Вересу, как воевать, – военные требуют извинений от нардепа "Евросолидарности" Синютки

17:01

"Коалиция желающих" готовит сюрприз Путину: какое оружие получит Украина

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
16:57

Доллар и евро резко потеряли позиции: новый курс валют на 5 сентября

16:34

РФ нанесла убийственный удар на Черниговщине - ракета попала по гражданским

16:32

Умер известный итальянский дизайнер Джорджо Армани

16:25

Важный продукт в Украине продают по "смешной" цене - что резко подешевело

Реклама
16:22

Их предают: людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви

16:19

Чем загустить сметанный крем: маленький секрет, который спасет все блюдоВидео

16:07

Скандальную экс-руководительницу Хмельницкого МСЭК выпустили из-под стражи - в чем причинаФото

16:05

"Уэнсдей" 2 сезон: шокирующие смерти в новом сезоне сериала на Netflix

15:28

800 кг взрывчатки достанут до Москвы: СМИ о новой украинской баллистике

15:20

Гороскоп Таро на завтра 5 сентября: Овнам - открытый путь, Ракам - не бояться

15:16

"Россия готова": у Зеленского раскрыли сценарий окончания войны

15:14

Обувь, которая подойдет каждой женщине: модные сапоги на осень-2025Видео

14:57

Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: детали

14:41

Популярный миф развеян: можно ли сэкономить топливо на нейтральной передачеВидео

14:22

Украина может взорвать "ямальский крест": прогноз дальнобойных ударов по РФ

Реклама
14:20

Больше такой не увидим: Горбунов похвастался архивным снимком Тины Кароль

13:58

"Путин - губернатор Техаса": Рютте ответил РФ по размещению иностранных войск в Украине

13:54

Пугачева в Москве: любовница Путина закатила истерику в РФ

13:41

Погода удивит украинцев: синоптик предупредила об опасных природных явлениях

13:25

Памятник Григория Чапкиса изменили: как сейчас выглядит могила легенды

13:14

"Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам": громкое заявление Трампа

12:47

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

12:46

"Он отличный партнер": Катя Кузнецова сделала признание про отношения с Цымбалюком

12:42

Ходить можно не везде: украинцев ждет новый штраф до 51 тысячи

12:41

Любимое мясо украинцев резко подскочило в цене: названы причины подорожания

12:29

1+1 Украина 30 лет: как поменялись знаменитости канала

12:05

Пахнет желанием понравиться: Вакарчук резко высказался о Klavdia Petrivna

11:57

Ретроградный Уран всё изменит: четыре знака зодиака на пороге переломного момента

11:53

Гороскоп на завтра 5 сентября: Львам - поездка, Водолеям - кража

11:53

Почему 5 сентября нельзя заниматься грязным и тяжелым трудом: какой праздник

11:52

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

11:50

Судьбоносное лунное затмение 7 сентября 2025: кто станет главным счастливчикомВидео

11:48

Многие совершают роковую ошибку: раскрыт хитрый фокус, как правильно хранить лукВидео

10:59

Имеете ли вы немецкие корни: фамилия расскажет, кем были предки

10:55

Китайский гороскоп на завтра 5 сентября: Лошадям - несчастье, Петухам - переживания

Реклама
10:51

Орбан и Фицо просят ЕС снять санкции с шести олигархов РФ: детали

10:45

Упал на колени: Шоптенко раскрыла, какой особенный момент разделила с Зеленским

10:26

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков и готовит новое наступление – Bloomberg

10:19

Нужно поспешить: какие ягодные кусты высаживают в сентябре

10:09

"Корейская заморозка с немецким финалом": почему Киеву выгоднее обменять землю на мир

10:04

Когда все мужчины смогут выезжать за границу: у Зеленского назвали сроки

10:02

"Иногда непростой": жена Позитива заворожила поклонников новыми снимками

09:20

Бенефис Си: как Пекин играет в свою игру без Москвымнение

09:16

Угроза блэкаута и веерных отключений: прогноз массированных ударов РФ по Украине

08:28

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять