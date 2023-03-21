Умер актер "Звездных войн" и "Гарри Поттера"

Актер скончался неожиданно и скоропостижно, потеряв сознание прямо на улице.

Пол Грант / The Daily Mail

Актер "Звездных войн" и "Гарри Поттера" Пол Грант умер в возрасте 56 лет. Эту информацию подтвердила его семья.

По информации The Daily Mail, члены семьи сказали, что отец троих детей был найден полицией в четверг днем без сознания возле вокзала Кингс-Кросс.

Пол, сыгравший знаменитого эвока в "Возвращении джедая", где он снимался вместе с Харрисоном Фордом и Марком Хэмиллом, был доставлен в больницу, где у него констатировали смерть мозга. Его машину жизнеобеспечения отключили в воскресенье, сообщила его семья.

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Дочь Софи Джейн Грант, 28 лет, из Питерборо, сказала, что она была "опустошена", и описала своего отца, сыгравшего гоблина в "Гарри Поттере" и сыгравшего главную роль в хите 1980-х годов "Лабиринт", как "легенду во многих смыслах".

Напомним, ранее стало известно о том, что американский актер Лэнс Реддик, актер популярного сериала HBO "Прослушка", а также звезда боевика Джон Уик, скончался в возрасте 60 лет.

По словам его публициста, актер внезапно скончался естественной смертью в пятницу в своем доме в Лос-Анджелесе. Около 09:30 по местному времени в дом актера вызвали полицию, сообщил журналистам публицист.

Ранее также стало известно о том, что на 61 году жизни скончался известный голливудский актер, звезда фильма "Спасти рядового Райана", Том Сайзмор. Накануне у актера диагностировали аневризму головного мозга и он некоторое время находился под аппаратами жизнеобеспечения. Семья актера приняла трудное решение отключить его от системы жизнеобеспечения, сообщил его представитель Чарльз Лаго.

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