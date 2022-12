Умер 30-летний внук Боба Марли

Пока о причинах смерти не сообщается. Его нашли без сознания в собственной машине.

Внук регги-музыканта Боба Марли умер в возрасте 31 года.

По словам ямайского журналиста Абки Фитц-Хенли, Джозеф Марли, выступавший под сценическим псевдонимом Джо Мерса, был найден без сознания в машине. Считается, что он умер в США во вторник, но подробности пока не сообщаются.

Представитель ямайско-американской звезды регги подтвердил изданию Rolling Stone смерть, но не назвал причину смерти. У него остались жена и дочь.

Джозеф был старшим сыном Стивена Марли, восьмикратного обладателя премии "Грэмми" в стиле регги. Родившийся на Ямайке в 1992 году, Джозеф переехал в Майами со своей семьей в возрасте 11 лет. В детстве он сказал, что был окружен музыкой и наследием регги своей семьи.

"Это было очень волшебно — видеть, как эти люди приходят к дому и как происходит весь рабочий процесс", — сказал он журналу Rolling Stone в интервью 2014 года.

Джозеф, певец, автор песен и мульти-инструменталист, выпустил свою первую песню My Girl в 2010 году, а в 2014 году выпустил свой дебютный сольный EP Comfortable. Он стал еще более известен в 2016 году благодаря своему синглу Burn It Down с участием его брата Йохана, в том же году, когда он присоединился к своему отцу на Revelation Party.

Напомним, ранее в России скоропостижно скончался музыкант, поэт, автор и исполнитель популярных хитов Александр Шевченко.

Причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб.

Широкой публике он известен прежде всего, как автор такого суперхита, как "Будет все, как ты захочешь". Кроме того, его авторские песни в разное время пела певица Алсу ("Зимний сон" и "Первый снег"), Жасмин ("Прыгала через огонь", "Ты далеко"), Ирина Аллегрова ("Без вины виновата я"). Также песни Шевченко исполняют Данко ("Делай раз"), Татьяна Овсиенко ("Две ночи и два дня"), Николай Трубач ("Семь июльских дней") и другие.

